الأونروا تكشف أرقامًا مفزعة بشأن ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) استشهاد 347 فلسطينيا وإصابة 889 آخرين، وانتشال 596 جثة من تحت الأنقاض منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وقالت الوكالة في بيان نشرته، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على “فيسبوك”: “في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 وحتى 26 نوفمبر 2025، قتل حوالي 70 ألف فلسطيني تقريبا في قطاع غزة وأصيب 170 ألف و965 آخرون”.

وسجلت الأونروا مقتل 381 من موظفيها منذ بدء الحرب (308 من موظفي الأونروا، بالإضافة إلى 73 شخصا كانوا يدعمون أنشطة الأونروا)، حتى 30 نوفمبر الماضي.

سلطات الاحتلال تستهدف مدارس "الأونروا"

تعرضت مدرسة تابعة للأونروا، تم تحويلها إلى مأوى في مخيم جباليا، لأضرار جراء غارة شنتها القوات الإسرائيلية في 24 نوفمبر الماضي باستخدام طائرة بدون طيار.

ونقلت الوكالة عن رئيسة قسم العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة قولها: “إن الدمار الشديد زاد من حجم الصعوبات التي تواجهها النساء، لا سيما أكثر من 57 ألف امرأة أصبحن الآن معيلات لأسرهن، في ظل ارتفاع الأسعار ونقص الدخل؛ حيث أفادت بأن النساء يواجهن الجوع والخوف والنزوح المتكرر وظروف الشتاء في مساكن مؤقتة لا توفر سوى القليل من الحماية”.

إجراءات إسرائيلية تحاصر موظفي الوكالة

كما أن جميع موظفي “الأونروا” الدوليين ممنوعون من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية). ويأتي ذلك في أعقاب إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونين في 28 أكتوبر 2024، يحظران عمليات "الأونروا" في المناطق في المناطق التي تعتبرها "إسرائيل" أراض سيادية لها، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ولم تمنح السلطات الإسرائيلية أي تأشيرات أو تصاريح دخول لموظفي "الأونروا" الدوليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، منذ نهاية يناير 2025، وفق الوكالة.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية منع "الأونروا" من إدخال موظفيها ومساعداتها الإنسانية إلى قطاع غزة، فيما تمتلك الأونروا إمدادات جاهزة خارج غزة، تشمل ما يكفي من الطرود الغذائية لما مجموعه 1.1 مليون شخص، ودقيق لما مجموعه 2.1 مليون شخص، ومواد إيواء لما يصل إلى 1.3 مليون شخص.

الاحتلال يواصل قيوده على إدخال المساعدات إلى غزة

"ووفقا لمجموعة الإيواء، تتعرض الجهود الجماعية للتحضير لموسم الشتاء لضغوط بسبب العواصف الشتوية الجديدة، ما يؤدي إلى دورة من الاحتياجات الطارئة المتجددة. ولا يزال معظم سكان غزة يقيمون في أنواع مختلفة من المساكن غير الملائمة التي لا تفي بالمعايير الأساسية للطوارئ، بما في ذلك الخيام والخيام المؤقتة والمباني المتضررة جزئيا أو المتضررة بشدة"، بحسب البيان.

وقالت "الأونروا": "في ظل الاحتياجات الإنسانية الهائلة، لا تزال عمليات الأونروا تواجه تحديات جسيمة، بما في ذلك القيود المفروضة على إدخال المساعدات والإمدادات الحيوية مباشرة إلى قطاع غزة".

"الحجارة الخمس" تهدد الضفة الغربية والقدس المحتلة

وبالنسبة للضفة الغربية والقدس المحتلة، أشارت "الإونروا" إلى "مقتل 1030 فلسطينيا –من بينهم ما لا يقل عن 223 طفل- في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة؛ ومن بين أولئك القتلى 50 طفلا على الأقل، قتلوا فقط منذ بداية هذا العام لوحده".

كما شنت القوات الإسرائيلية في 26 نوفمبر الماضي عملية واسعة النطاق في محافظة طوباس، أطلق عليها اسم عملية "الحجارة الخمس"؛ حيث شملت العملية -حتى الآن- استخدام أسلحة متطورة وتكتيكات حربية، واستخدام مكثف للطائرات بدون طيار، وغارات جوية بطائرات عمودية؛ فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة في وقت مبكر من يوم 28 نوفمبر 2025.

و"الحجارة الخمس" هي عملية عسكرية أطلقها جيش الاحتلال الإٍسرائيلي في إشارة إلى المناطق الخمس التي ستشملها العملية، وهي مدن طوباس وعقابا وطمون ومخيم الفارعة وقرية تياسير الواقعة في نطاق محافظة طوباس التي تعد أكبر المحافظات مساحة في الضفة الغربية المحتلة.

وفرض جيش الاحتلال حظر التجول على نحو 70 ألف فلسطيني يقيمون في محافظة طوباس التي تزيد مساحتها على 410 كيلومترات، وفق موقع "إندبندنت عربية".

النزوح يزيد انتشار الأمراض المعدية في غزة

وفقا لمجموعة الصحة، لا تزال الالتهابات التنفسية الحادة هي الحالات الأكثر شيوعا، حيث تمثل 68% من جميع الحالات المبلغ عنها في عام 2025.

وعلاوة على ذلك، أدى الاكتظاظ الناجم عن النزوح في جميع أنحاء قطاع غزة، وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي، وما نتج عن ذلك من انتشار الأمراض المعدية، إلى ارتفاع حالات الإصابة بمتلازمة غيلان باريه، وفقا لفريق العمل المعني بإعادة التأهيل. كما أن الإسهال المائي الحاد ومتلازمة اليرقان الحاد (التي يمكن أن يسببها التهاب الكبد الوبائي أ) في ازدياد.

تضرر 93% من مباني المدارس في قطاع غزة

وفقا لتقييم حديث أجرته مجموعة التعليم في "الأونروا"، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية التي جرى جمعها في 11 أكتوبر الماضي، فإن حوالي 93% من مباني المدارس في قطاع غزة (526 من أصل 564) تعرضت لضربات مباشرة أو تضررت، ويقدر أنها تحتاج إما إلى إعادة بناء كاملة أو إلى أعمال إصلاح كبيرة حتى تصبح صالحة للاستخدام مرة أخرى.

وبدون إعادة البناء أو القدرة على إنشاء أماكن تعليمية جديدة، لا يمكن استئناف التعلم على نطاق واسع في غزة، بحسب البيان.

