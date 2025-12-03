صحة غزة: 360 شهيدا فلسطينيا منذ اتفاق وقف إطلاق النار

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 70 ألفا و117 شهيدا، و170 ألفا و999 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك": "منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، استشهد 360 فلسطينيا، وأصيب 922 آخرون، فيما جرى انتشال 617 جثة".

وأضافت: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء (4 شهداء جدد وشهيد واحد انتشال) و13 مصابا، بحسب البيان.

"إسرائيل" تواصل انتهاكات وقف إطلاق النار

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ54 تواليًا انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشنت المزيد من الغارات والقصف المدفعي وعمليات النسف شرقي القطاع.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بشن طائرات الاحتلال فجر اليوم سلسلة من الغارات الجوية العنيفة داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان وسماع دوي انفجارات ضخمة في المنطقة، وفق "المركز الفلسطيني للإعلام".

وأطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثف بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما رصد شهود عيان إقدام قوات الاحتلال على نسف مبان سكنية داخل نطاق الخط الأصفر في "حي التفاح" شرقي المدينة.

"الأورومتوسطي" يندد بدفن الاحتلال جثث الشهداء في مقابر مجهولة

في سياق منفصل، قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء: إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي اتبّع خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ أكثر من عامين سياسة ممنهجة تقوم على دفن جثامين فلسطينيين في مقابر مجهولة، بما في ذلك في محيط مراكز توزيع المساعدات التي فرضها وسط وجنوبي القطاع، في ظروف تحول دون تحديد هوية الضحايا ومواقع دفنهم وتمكين عائلاتهم من معرفة مصيرهم".

وأضاف المرصد في بيان: "التحقيق الذي نشرته شبكة سي إن إن يعزز المعطيات التي توصل إليها استنادا إلى شهادات موثقة، ويستوجب فتح تحقيق دولي مستقل لكشف أسماء الضحايا وتحديد أماكن دفنهم وضمان المساءلة عن هذه الممارسات".

