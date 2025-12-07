الأحد 07 ديسمبر 2025
فريق التدخل السريع وفرقه المحلية تتعامل مع 519 بلاغًا بمحافظات الجمهورية

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع وفرقه المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي في محافظات الجمهورية.  

حالات الكبار والأطفال بلا مأوى وحالات إنسانية 

وتعامل الفريق مع 519 بلاغا واستغاثة وشكوى، تنوعت ما بين حالات الكبار والأطفال بلا مأوى وحالات إنسانية وتنفيذ وإجراء تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأطفال المعرضين للخطر والبيوت الصغيرة وحضانات إيوائية.

 

وبلغت نسبة الإنجاز 100%، وتصدرت محافظات "القاهرة-الجيزة-الإسكندرية-القليوبية-الغربية -الشرقية -الدقهلية-المنوفية- الأقصر-البحيرة- دمياط - أسوان"قائمة التدخلات.  

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 

كما تم التنسيق والتعاون مع النيابة العامة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزارء، وهيئة الإسعاف المصرية والمجلس القومي للمرأة، وخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وشهد  شهر نوفمبر الماضي تنفيذ تدخلات مع 29 حالة إنسانية، وفحص 110 بلاغات عن أطفال بلا مأوى، وفحص 4  بلاغات للمرأة المعنفة، وفحص  140 بلاغا عن كبار بلا مأوى، واستقبال 46 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى، ونقل عدد 31 حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيدًا لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى.

كما تم تنفيذ 21 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم، وفحص 5 بلاغات بوجود بعض انتهاكات داخل بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغلق 4 مؤسسات رعاية اجتماعية متنوعة لرعاية ذوي الإعاقة والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وبيوت صغيرة بمحافظات القاهرة والغربية والإسكندرية، فضلا عن إجراء 18 تدخلًا إداريًا وقانونيا مع ما تم رصده بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.

إجمالى البلاغات التي تعامل معها الفريق 

وبلغ إجمالى البلاغات التي تعامل معها الفريق  منذ إنشائه عام 2014 وحتى تاريخه ما يقارب 41150 بلاغًا.

ويقوم فريق التدخل السريع وفرقه المحلية بمحافظات الجمهورية بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين وذوى الاعاقة أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى لمساعدة الحالات الإنسانية. 

وجاء ذلك عن طريق الإبلاغ على الخط الساخن للوزارة(16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء(16528) والخط الساخن لأبناء مصر(19282)أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. 

