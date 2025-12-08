وزيرة التضامن تهنئ أبطال الأولمبياد الخاص لفوزهم ببطولة كأس العالم لكرة السلة 3×3

18 حجم الخط

تقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة لأبطال الأولمبياد الخاص المصري على الإنجاز الكبير الذى تحقق والتتويج بالميدالية الذهبية فى كأس العالم لكرة السلة الموحدة 3×3 المقامة بمدينة سان خوان – بورتوريكو عقب الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 7- 6 في المباراة النهائية.

أبطال الأولمبياد الخاص لكرة السلة

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالنتائج التي حققها أبطال الأولمبياد الخاص لكرة السلة خلال البطولة، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تدخر جهدا في تقديم كل سبل الدعم والرعاية للأبطال.

تهنئة وزيرة التضامن لأسر الأبطال على الإنجاز

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تهنئة أسر الأبطال على الإنجاز الذي حققه الأبناء في البطولة، حيث يعتبرون العامل الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز الذي أسعد الشعب المصري.

وحجز الأولمبياد الخاص الإماراتي مقعدًا في نهائي المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة السلة 3 ضد 3 الموحدة، والمقامة في بورتوريكو، وذلك بعد الفوز على مونتينيجرو 8-6، بعد مباراة قوية وأداء متميز، وشهدت المباراة تعاونًا كبيرًا بين اللاعبين وروحًا جماعية عالية، ما قاد الفريق إلى إنجاز رائع بالتأهل إلى النهائي، حيث يواجه الصين تايبيه، الذي تفوق على كوستاريكا، في نصف النهائي.

وشهدت مباريات فريقنا أداءً مميزًا في مشوار البطولة من خلال تقديم أداء رائع أمام منتخبات كبيرة مثل إيطاليا وبورتريكو في المجموعة الخامسة، والتفوق على الهند 13-3، ليحجز منتخبنا مقعده في نصف نهائي المجموعة الثالثة، والفوز على مونتينيجرو 8-6 ليحجز مقعده في النهائي أمام الصين تايبيه.

