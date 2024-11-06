محافظ بني سويف يبحث مع رئيس تنمية الصعيد إنشاء مجمع لتجفيف الطماطم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، مستجدات الدراسة التي تقدمت بها هيئة تنمية الصعيد بشأن إنشاء مجمع للصناعات الغذائية لتجفيف الخضروات "تجفيف الطماطم" بمركز سمسطا.

جاء ذلك في حضور الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور مازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، ومدير فرع الهيئة ببني سويف، والدكتورة داليا مجدي، وذلك على هامش لقاء جمع بين المحافظ ومساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة بشأن التعاون في النهوض بالقطاع الصحي.

تم خلال اللقاء استعراض جوانب الدراسة الفنية المقدمة والرسومات الهندسية الإنشائية، وبعض الإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، استعدادًا لتوقيع بروتوكول بين الجانبين في القريب العاجل للبدء في تنفيذ المشروع، الذي سيمثل خطوة مهمة في مجال تعظيم سلاسل القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

تطوير وحدات صحية ببني سويف

وكان محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، قد استقبل نائب وزير الصحة لقطاع الطب الوقائي، ورئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث إجراءات البدء في تنفيذ مشروع تطوير عدد من الوحدات الصحية بالتعاون بين الوزارة والهيئة.

وتمت مناقشة الإجراءات اللازمة للتحضير لتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية الصعيد ووزارة الصحة تحت رعاية الوزارة والمحافظة، فيما يتعلق بمشروع تطوير عدد من الوحدات والمنشآت الصحية، كإحدى ثمار الجهود التشاركية بين هيئة تنمية الصعيد والمحافظة، واستكمالًا للمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والهيئة ضمن الرؤية الاستراتيجية المحلية التي تعمل من خلالها محافظة بني سويف.

وقد تقرر البدء ببني سويف كإحدى محافظات الصعيد المستهدفة بالبروتوكول المزمع توقيعه بين الهيئة والوزارة، وذلك نظرًا للتعاون المستمر والخطة التنموية الجاري تنفيذها بين الجانبين، وأسفرت عن عدد من المشروعات التنموية النوعية في مختلف القطاعات.

فيما استعرضت وكيل وزارة الصحة المقترح الذي سيتم تنفيذه، ويشمل تطوير المركز الطبي في مدينة بني سويف شرق النيل، والوحدات الصحية بقرية ميدوم بمركز الواسطى، ودشطوط بمركز سمسطا، وقاي بمركز إهناسيا.

من جانبه كلف المحافظ وكيل الصحة بمتابعة تنفيذ الإجراءات التحضيرية اللازمة وتوفير البيانات المطلوبة للبدء في المشروعات في أقرب وقت ممكن، ضمن جهود الدولة التي تسير في أكثر من اتجاه وإجراء لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.