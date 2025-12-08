سيرا على الأقدام، محافظ الدقهلية يتابع جهود التعامل الفوري مع مياه الأمطار بشوارع المنصورة (صور)

18 حجم الخط

شهدت مدينة المنصورة تقلبات جوية وتساقط أمطار، ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ للتعامل ورفع أي تجمعات للمياه بالشوارع.

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منذ الساعات الأولى لسقوط الأمطار، أداء وغرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود المراكز والمدن والأحياء في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

الدفع بسيارات الكسح وشفط المياه إلى جميع الشوارع

ووجه المحافظ على الفور بالدفع بـ سيارات الكسح وشفط المياه إلى جميع الشوارع الحيوية والمناطق التي تحتاج إليها، مع التركيز على رفع التجمعات المائية أمام المستشفيات وعلى رأسها مستشفى الطوارئ وشارع جيهان بالمنصورة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي. كما أكد على سرعة تسيير حركة المرور ومنع أي تعطيل للمواطنين.

ولم يقتصر المحافظ على المتابعة من غرفة العمليات، بل نزل بنفسه إلى الشوارع سيرًا على الأقدام من ديوان المحافظة، مرورًا بشارع الجمهورية وصولًا إلى شارع المشاية، للوقوف على الحالة على الطبيعة وتفقد حالة الشوارع وعمل بالوعات ومصافي الصرف الصحي، كما تفقد شوارع الجلاء والترعة وبورسعيد ومنطقة الجمعية الشرعية التي دفع فيها بسيارات شفط المياه وعدد من الشوارع وما يزال يتفقد شوارع المدينة.

إعداد خريطة استباقية لأماكن تجمعات المياه المحتملة

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاستمرار في المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، مع التنسيق الدائم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الاستجابة. كما كلف بإعداد خريطة استباقية لأماكن تجمعات المياه المحتملة على مستوى المحافظة، لتتمركز فيها سيارات الكسح فور التنبؤ بسقوط أمطار للتعامل الفوري منذ اللحظات الأولى.

منع أي تكدسات للركاب في جميع الخطوط

إضافة إلى ذلك، وجه المحافظ الإدارة العامة للمواقف بالتعاون مع شركة النقل والإدارة العامة للمرور لمنع أي تكدسات للركاب في جميع الخطوط، ودفع سيارات إضافية للمناطق ذات الكثافة المرتفعة، خاصة خطوط سيارات الجامعة.

وخلال جولته، استدعى محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، كما استدعى إدارة المرافق ووجه برفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة ومنع عودتها إلى أماكنها، وضرورة تحقيق السيولة المرورية برفع كافة أنواع الإشغالات التي تعوق حركة الشوارع واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة شارع الجلاء وبورسعيد وأمام الجمعية الشرعية.

