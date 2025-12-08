الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإعدام للمتهم الثاني بقتل شخص وحرق جثمانه في الدقهلية

جنايات المنصورة،
جنايات المنصورة، فيتو
18 حجم الخط

 قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الاثنين، بإعدام المتهم الثاني في قضية مقتل الشاب عمرو فؤاد علي عرفة، وذلك في القضية رقم ٢٧٧٥ لسنة ٢٠١٣ جنايات شربين والمقيدة برقم ٧٥ لسنة ٢٠١٣ كلي شمال المنصورة، والمتهم فيها كل من: محمد. ع (23 عامًا) – عامل، مقيم بعزبة عقل بدائرة قسم ثانِ المنصورة.

 وكان قد تم نفذ حكم الإعدام سابقا في المتهم الأول وقضت جنايات المنصورة اليوم الاثنين بالاعدام لـ " محمد. ط المتهم الثاني.

 

الإعدام للمتهم الثاني بقتل شخص وسرقة سيارة يستقلها وهاتفه 

 تم نظر القضية برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع وعضوية إسماعيل محمود الفران وتأمر نبيل الدمرداش ومحمد سمير الشافعي ووكيل النيابة زياد حامد صقر وسكرتارية محمود محمد عبد الرازق وطارق عبد اللطيف محمد.

 

قرار الإحالة 

وكان المستشار وائل شهاب قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد الاطلاع على أوراق التحقيقات في الواقعة التي تتهم فيها النيابة العامة كلا من: محمد ع. ج. ال. ج – تم تنفيذ حكم الإعدام، واليوم قضت بإعدام  "محمد ط. أبو م. أبو ال – المتهم الثاني.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار، إلى جانب سرقة سيارته وهاتفه المحمول. 

 

تفاصيل الواقعة كما وردت في التحقيقات

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى يوم 22 يناير 2013 بدائرة مركز شربين، حيث نسب للمتهمين أنهما عقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدّا لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سكينين).

ووفق ما جاء في التحقيقات، فقد تمكن المتهمان من استدراج المجني عليه إلى مكان ناءٍ، ثم قاما بطعنه عدة مرات في البطن والظهر باستخدام السلاح الأبيض، قبل أن يقوم أحدهما بسكب مادة قابلة للاشتعال (بنزين) على جسده وإضرام النار فيه، على نحو أدى إلى إصابته بحروق خطرة بهدف قتله، ثم سرقة سيارته وهاتفه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخدام السلاح التحقيقات المنصورة اليوم هاتفه المحمول قرار الإحالة محكمة جنايات المنصورة مركز شربين

مواد متعلقة

جنايات المنصورة تنظر اليوم قضية مقتل شاب وسرقة سيارته وهاتفه

بعد حكم الإعدام، استئناف جنايات المنصورة تنظر قضية مقتل طفلة على يد زوجة عمها

الإعدام والمؤبد للمتهمين فى خلية جبهة النصرة الثانية

تصل إلى الإعدام، العقوبة المتوقعة على المتهمين بهتك عرض 5 تلاميذ بمدرسة السلام

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

الصدام يشتعل، سلوت يوجه ضربة قاضية لـ محمد صلاح قبل أمم أفريقيا

طمنوا الناس!

بعد سيطرة الدعم السريع عليه، معلومات عن هيجليج أكبر حقل نفطي بالسودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

الإمام الذي لا يُشترى، "محمد المهدي العباسي" أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads