الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر: 50 جنيها تسعيرة سيارات الكسح

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تعليماته لرؤساء المدن بالالتزام بالتسعيرة المقررة مقابل خدمات سيارات الكسح التابعة للحملة الميكانيكية وهي 50 جنيهًا فقط لا غير، شاملة قيمة الخدمة والسيارة. 

محافظ الأقصر يبحث شكاوى أهالى نجع عبادى بالكرنك


جاء ذلك خلال لقاء محافظ الأقصر مع عدد من أهالى نجع عبادى التابع لمنطقة الكرنك بمدينة الأقصر  بحضور أحمد أدريس عضو مجلس النواب لمناقشة شكواهم ومطالبهم، يأتي ذلك في ضوء جهود محافظ الأقصر لبحث مشاكل المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يتناسب مع القوانين واللوائح.

محافظ الأقصر يشدد على الإلتزام بالتسعيرة المقررة لإستخدام سيارات الكسح للحملة الميكانيكية


وأستعرض الأهالى مشكلاتهم والتي كانت على رأسها مشكلة عدم توصيل خدمات الصرف الصحى لهم، وارتفاع أسعار خدمات سيارات كسح المياه التي تتعدى الـ 50 جنيهًا المقررة، كما طالب الأهالى بتخصيص قطعة أرض لتوسعة مسجد النجع. 


 أكد محافظ الأقصر أنه يسعى جاهدًا بالتنسيق مع الجهات المنوطة، للمضى قدمًا في دفع عجلة العمل بكافة المشروعات الخدمية والتنموية لتنفيذها ونهوها ودخولها للخدمة الفعلية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مشروعات الصرف الصحى بالنجوع وتوابع المدن، مشيرًا إلى أنه سيجرى بحث مدى إمكانية توسعة المسجد التابع لنجع عبادى بناءًا على طلب الأهالى.

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