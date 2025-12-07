محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة الرابعة من مبادرة "100 مليون شجرة"

18 حجم الخط

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم استلام الدفعة الرابعة من المرحلة الرابعة لمبادرة "100 مليون شجرة"، بإجمالي 13 ألفًا و758 شجرة، وتشمل أشجار (ياسمين، أرثرينا، بونسيانا، كوريزيا، وأكاسيا)، في إطار مواصلة جهود محافظة الدقهلية للتوسع في أعمال التشجير وزيادة الرقعة الخضراء.

محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة الرابعة من الأشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

وأكد " مرزوق " أن مبادرة "100 مليون شجرة" في محافظة الدقهلية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الغطاء الأخضر وتحسين جودة الهواء لبيئة نظيفة، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المبادرة لتصبح نموذجًا متقدمًا في تنمية المشهد البيئي والحضاري، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المدن والقرى على حد سواء.

المراكز المستهدفة لتوزيع الدفعة الرابعة من الأشجار

وأوضح "المحافظ" أن توزيع الدفعة الرابعة من الأشجار يتم على عدد من المراكز والأحياء والجهات، تشمل (مراكز المنصورة، أجا، شربين، بلقاس، وحي شرق وحي غرب المنصورة، ومديريات الشباب والرياضة، والزراعة، والتربية والتعليم)، موجهًا بالبدء الفوري في أعمال الزراعة، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وإدارات البيئة والزراعة بالمحافظة، مع مراعاة اختيار المواقع الأكثر احتياجًا ودعم المحاور والطرق الرئيسية والميادين.

الالتزام بتوثيق جميع مراحل الزراعة بالصور والتقارير

وشدد "مرزوق" على أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء يتحملون المسؤولية الكاملة عن زراعة الأشجار ورعايتها، والالتزام بتوثيق جميع مراحل الزراعة بالصور والتقارير الرسمية، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد استلام أعداد من الأشجار، بل ضمان زراعتها ورعايتها واستمرارها كغطاء أخضر فعّال.

لجنة للمرور على كافة المواقع التي تم تحديدها لزراعة الأشجار

ووجّه "المحافظ" بتشكيل لجنة للمرور على كافة المواقع التي تم تحديدها لزراعة الأشجار بها، للتأكد من الانتهاء من الزراعة وفق المخطط، ومراجعة حالة الشتلات على الطبيعة، والمتابعة الدورية لأعمال الري والرعاية، مع رفع تقارير منتظمة لمتابعة التنفيذ وتذليل أي معوقات.

تسليم الأشجار للمحافظة مستمر حتى يوم 10 ديسمبر

كما أكّد "مرزوق" أن عمليات تسليم الأشجار للمحافظة مستمرة حتى يوم 10 ديسمبر، ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تغطية أكبر عدد من المناطق والطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار تنفيذ مستهدفات المبادرة القومية لزيادة المساحات الخضراء ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

تعزيز المساحات الخضراء

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة الدقهلية لتعزيز المساحات الخضراء، وتحقيق مستهدفات المبادرة القومية التي تهدف إلى تحسين المناخ وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وإضفاء بعد جمالي وحضاري على المدن والقرى.

وقد حضر عملية التسليم كل من: الدكتور وليد النعماني مدير مكتب رئيس قطاع الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة زينب الشيخ مدير عام المخلفات بوزارة التنمية المحلية، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور عماد النجار مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة، وممثلين عن اتحاد شبابنا بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وممثلين عن مديرية الزراعة بالدقهلية.

