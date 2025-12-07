رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد سير العمل ورفع كفاءة التشغيل

18 حجم الخط

قام المهندس سامي قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية داخل موقع 9 ن، أحد أهم المواقع التشغيلية للشركة، وذلك لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة التشغيل داخل الموقع.

ويُعد موقع 9 ن نموذجًا رائدًا في التميز التشغيلي، إذ تبلغ مساحته نحو 360 فدانًا، ويحتوي على مجموعة من الغابات الشجرية بمساحة 140 فدانًا، كما تم تجهيزه وفق أحدث النظم البيئية والتقنية لاستقبال ومعالجة مخلفات الصرف بطريقة آمنة ومستدامة، طبقًا لتوجيهات الإدارة العليا.

وخلال الجولة، اطلع قنديل على أعمال التشغيل والصيانة، كما زار محطة الطاقة الشمسية بالموقع بقدرة 360 كيلو/وات، والتي توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الموقع بكفاءة، بما يدعم استدامة العمليات ويعزز تطبيق معايير المأمونية والسلامة.

وأكد رئيس الشركة حرص الإدارة على متابعة جميع مواقع التشغيل عن قرب لضمان تقديم خدمات الصرف الصحي بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مع الالتزام بالمعايير البيئية والتقنية الحديثة.

رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد محطة معالجة أبيس 10

كما قام المهندس سامي قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية داخل محطة معالجة أبيس 10، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل ورفع كفاءة محطات المعالجة على مستوى المحافظة.

وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة نحو 3000 م³ يوميًا، حيث تخدم مناطق أبيس العاشرة وأبيس السابعة ومنطقة الروضة، وتعتمد في مراحل التشغيل على تقنية الـRBC للمعالجة الثانوية بما يعزز جودة المخرجات وكفاءة التشغيل.

وخلال الجولة، تابع قنديل أعمال التشغيل والصيانة داخل المحطة، واطّلع على خطط التطوير ورفع كفاءة وحدات المعالجة، موجّهًا بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير التشغيل الآمن، وتحسين جودة خدمات الصرف الصحي المقدّمة للمواطنين.

كما شدّد رئيس الشركة على الالتزام التام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المحطة، واتباع جميع إجراءات التشغيل القياسية، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان استمرارية العمل بكفاءة.

وأكد قنديل أهمية الحفاظ على جودة مخرجات المحطة وفق الاشتراطات البيئية والمعايير المعتمدة، لضمان تحقيق أفضل مستوى من كفاءة المعالجة.

واستمع رئيس الشركة إلى شرح من المسؤولين بالمحطة حول الإجراءات المنفَّذة لضمان جودة التشغيل، مشددًا على استمرار الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ، وعلى مواصلة العمل للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي بالإسكندرية.

