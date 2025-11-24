موعد معسكر منتخب مواليد 2009 استعدادا لتصفيات شمال أفريقيا

18 حجم الخط

منتخب مواليد 2009، حدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة حسين عبداللطيف يوم 7 ديسمبر المقبل، موعدا للدخول في معسكر تدريبي مغلق بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادا للمشاركة في تصفيات شمال افريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

ومن المقرر، أن يستمر المعسكر اثني عشر يومًا.

منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

مباراتان وديتان أمام اليابان

يتضمن معسكر منتخب مصر مواليد 2009 خوض الفريق مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب اليابان، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

كان منتخب مصر مواليد 2009 خاض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب الأردن في النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، فاز في الأولى بهدف نظيف وتعادل سلبيا في المباراة الثانية، واللتين أقيمتا بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن استعدادات منتخب 2009 للتصفيات الأفريقية التى ستقام فى ليبيا.

قائمة منتخب مصر مواليد 2009

وضمت بعثة منتخب مصر مواليد 2009 في مواجهتي الأردن 26 لاعبًا هم "مالك عمرو، ومحمد عبيد، وعبد العزيز محمود، ومازن وائل، وعادل علاء، وخال، ومختار، وأحمد رجب، وأحمد صفوت، وبراء محمود، وأدم يوسف، عمر عبد الرحيم، وعبد الله عمر، ومحمد عبد الستار، وسيف كريم، ويحيى وائل، وعاصم أحمد، ودانيال تامر، وزياد سعودي، وزياد أحمد، وسيف الدين تامر، ومروان توفيق، ومحمد السيد، وأحمد بشير، ومحمود علاء، ومحمد جمال، وأدهم حسيب.

