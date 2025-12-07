رئيس مصر للطيران يكرم رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية

18 حجم الخط

قام الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بتكريم داليا المراغي بمناسبة بلوغها سن التقاعد، وذلك تقديرًا لمسيرتها المهنية وما قدمته من جهود مخلصة طوال سنوات خدمتها.

ويأتي ذلك في إطار سياسة مصر للطيران الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التقدير والوفاء للعاملين الذين شكّلوا ركائز رئيسية في مسيرة الشركة عبر عقود من الزمن.

وخلال الاحتفالية، عبّر عادل عن تقديره لداليا وما حققته من إسهامات عززت كفاءة العمل داخل القطاع الذي تولت مسئولياته، مؤكدًا أن التفاني الذي أظهرته يمثل نموذجًا يحتذى به في بيئة العمل، وأن كوادر الشركة هي رأس المال الحقيقي واستمرارية النجاح ترتكز على جهودهم.

وقام رئيس الشركة بتسليم درع مصر للطيران إلى داليا المراغي كرمز تقديري لمسيرتها من خبرات وإنجازات تركت بصمتها في بيئة العمل، وذلك بحضور عدد من قيادات الإدارات وزملاء العمل الذين قدّموا لها كلمات شكر وتقدير على مسيرتها المهنية.

واكدت مصر للطيران التزامها الدائم بتكريم كوادرها ممن تركوا بصمة إيجابية وساهموا في دعم مسيرة التطوير داخل الشركة، تقديرًا لدورهم في تعزيز قيم الانتماء والاستمرارية.

جدير بالذكر أن داليا المراغي تقلدت عدة مناصب بمصر للطيران من بينها مدير عام العلاقات الدولية بقطاع التحالفات، والمدير الإقليمي لأمستردام، والمدير الإقليمي لواشنطن، وأخرها رئيسًا لقطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران.

