وزارة العمل تشارك في ملتقى توظيف "مبادرة بصمة شباب مصر"

ملتقى توظيف مبادرة
ملتقى توظيف "مبادرة بصمة شباب مصر"
أناب محمد جبران وزير العمل جوزيف رضا، مدير عام التطوير المؤسسي بوزارة العمل لحضور فعاليات ملتقى توظيف مبادرة "بصمة شباب مصر" – JOB HUB 4، الذي نظمته مطرانية حلوان وتوابعها.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لتعزيز فرص التشغيل ودعم الشباب.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن مشاركة الوزارة في هذا الملتقى تأتي ضمن التوسع في تقديم خدمات التشغيل لشباب الخريجين والباحثين عن فرص عمل، ودعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف تعزيز سوق العمل وتشجيع القطاع الخاص على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

شهد الملتقى حضورًا واسعًا من السادة المسئولين من عدة جهات  مثل وزارة الشباب والرياضة والتضامن وجهاز تنمية المشروعات، وعبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر وعدد كبير من ممثلي الشركات المشاركة التي عرضت مئات الفرص الوظيفية في مجالات متنوعة، من بينها: قطاع الصناعات الغذائية، المطاعم، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، الإدارة، المبيعات، التجزئة، الأمن، التجميل، والتصنيع، وغيرها من المجالات التي تلائم مختلف المهارات والمؤهلات.

وأشادت وزارة العمل في بيان لها بالتنظيم والتعاون المثمر بين الجهات الشريكة، وبالدور المجتمعي الرائد الذي تقوم به مبادرة بصمة شباب مصر ومطرانية حلوان وتوابعها في دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدين استمرار الوزارة في توفير المزيد من الفعاليات المماثلة بالتعاون مع القطاعين الأهلي والخاص.

كما تدعو الوزارة الشباب إلى الاستفادة من فرص العمل المتاحة والتقديم عبر منصات الوزارة أو من خلال التواصل المباشر مع الشركات المشاركة في الملتقى، واختُتمت فعاليات الملتقى بالتأكيد على ضرورة التعاون بين كافة الجهات والمؤسسات الشريكة، بما يحقق رؤية الدولة في دعم التشغيل وتحسين بيئة العمل وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

