جنايات المنصورة تنظر اليوم قضية مقتل شاب وسرقة سيارته وهاتفه

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الاثنين، قضية مقتل الشاب عمرو فؤاد علي عرفة، وذلك في القضية رقم ٢٧٧٥ لسنة ٢٠١٣ جنايات شربين والمقيدة برقم ٧٥ لسنة ٢٠١٣ كلي شمال المنصورة، والمتهم فيها كل من: محمد. ع (23 عامًا) – عامل، مقيم بعزبة عقل بدائرة قسم ثانِ المنصورة، والمحبوس على ذمة القضية، ومحمد. ط المتهم الثاني الهارب.

قرار الإحالة

وكان المستشار وائل شهاب قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد الاطلاع على أوراق التحقيقات في الواقعة التي تتهم فيها النيابة العامة كلا من: محمد ع. ج. ال. ج – محبوس ومحمد ط. أبو م. أبو ال – هارب.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار، إلى جانب سرقة سيارته وهاتفه المحمول.

تفاصيل الواقعة كما وردت في التحقيقات

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى يوم 22 يناير 2013 بدائرة مركز شربين، حيث نسب للمتهمين أنهما عقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدّا لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سكينين).

ووفق ما جاء في التحقيقات، فقد تمكن المتهمان من استدراج المجني عليه إلى مكان ناءٍ، ثم قاما بطعنه عدة مرات في البطن والظهر باستخدام السلاح الأبيض، قبل أن يقوم أحدهما بسكب مادة قابلة للاشتعال (بنزين) على جسده وإضرام النار فيه، على نحو أدى إلى إصابته بحروق خطرة بهدف قتله، ثم سرقة سيارته وهاتفه.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى مرافعات النيابة والدفاع، تمهيدًا لاستكمال نظر الدعوى وإصدار القرار المناسب.

