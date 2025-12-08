الإثنين 08 ديسمبر 2025
محافظات

بعد حكم الإعدام، استئناف جنايات المنصورة تنظر قضية مقتل طفلة على يد زوجة عمها

جنايات المنصورة،
جنايات المنصورة، فيتو
تنظر دائرة استئناف جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدى على قاسم، اليوم الإثنين،
استئناف قاتلة الطفلة لميس بمركز بلقاس والمعروفة بـ"عصفورة الجنة"  في الحكم عليها بالإعدام.

استئناف جنايات المنصورة تنظر قضية قاتلة طفلة بسنديلة 

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بتأييد حكم الإعدام المتهمة بالتخلص من إبنة سلفتها، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في إعدامها. 

تفاصيل مقتل الطفلة لميس على يد زوجة عمها 

وكانت الأجهزة الأمنية بقيادة مدير أمن الدقهلية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، باختفاء طفلة تدعى لميس محمد الصياد، وتبلغ من العمر 4 سنوات، مقيمة بعزبة إبراهيم التابعة لقرية بسنديلة دائرة المركز، عن منزلها منذ الصباح.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز، برئاسة المقدم محمد البنا، رئيس مباحث بلقاس، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفلة كانت تلعب داخل منزلها، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين أنها لم تخرج من المنزل، ما أثار الشكوك حول المقيمين به. 

العثور على جثة الطفلة وسط كراتين 

وبتفتيش شقة عم الطفلة، عثرت قوات الأمن على جثة الطفلة لميس الصياد ملفوفة في ملاية وملقاة في الشرفة وسط مجموعة من الكراتين، وبمواجهة زوجته وتدعى «رحمة م.»، 24 عامًا، أقرت بارتكابها الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن الطفلة لميس الصياد تم استدراجها لشقة زوجة عمها، وما أن استفردت بها أطبقت على نفسها حتى فارقت الحياة، ثم استولت على قرطها الذهبي، وقامت بلفها في ملاية وتركتها في شرفة المنزل حتى تتمكن من إخفاء الجثة.

وأكدت مرتكبة جريمة قتل لميس الصياد في اعترافاتها أنها تخلصت من الطفلة بغرض سرقة قرطها الذهبي، نظرًا لمرورها بضائقة مادية نتيجة تعثرها في سداد قروض مالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

