الإعدام للمتهم بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة في المعصرة بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة 11، بإعدام المتهم بقتل جاره بعدما أطلق عليه النار، بسبب خلافات الجيرة، بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس، وذلك بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد البهنساوي، وعضوية المستشار محمد محمد عطية، والمستشار عبدالعزيز متولي عبدالعزيز، وذلك في القضية رقم 9156 لسنة 2024 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 2655 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم محمود م.م.ع.، محبوس، 31 سنة، عامل زراعي، ومقيم بقرية المعصرة مركز بلقاس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 16/7/2024 بدائرة مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه وافي عبد النافع عبد الرحمن حامد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح فرد خرطوش، ثم توجه إلى المكان الذي أيقن سلفًا تواجده به، وما أن ظفر به حتى أطلق المتهم صوبه عيارًا ناريًا من السلاح الناري، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا فرد خرطوش، وأحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وأقرت الشاهدة الأولى مريم ع.ال.، 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة المعصرة بلقاس، بأنها حال تواجدها بمسكنها، وعقب خروج زوجها المجني عليه لإحضار بعض المخبوزات، تناهى إلى سمعها دوى إطلاق أعيرة نارية، وعلمت بإصابة أحد الأشخاص بطلق ناري، وباستبيان الأمر أخبرها أحد الأهالي بسقوط زوجها المجني عليه، وبالتوجه صوبه أبصرته ملقى أرضًا مصابًا بطلق ناري بالبطن، وعزت قصد المتهم إلى إزهاق روح زوجها المجني عليه.

وأضاف الشاهد محمد ال.ال.، 27 سنة- عامل عادي، ومقيم المعصرة بلقاس، بأنه حال تواجده بمسكنه، حضر إليه المتهم ويبدو عليه الارتباك، وبسؤاله عن سبب ذلك، أجاب بالنفي، وطلب منه توفير يومية عمل له، وعقب علمهم بمقتل أحد الأشخاص بناحية مسكن المتهم، توجها صوب مكان الواقعة، حيث قام أفراد الشرطة باصطحاب المتهم لديوان المركز، وعلم عقب ذلك بقيام المتهم بإخفاء سلاح ناري بمسكنه.

فيما أكدت تحريات ضباط وحدة المباحث صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وذلك على إثر وجود خلافات فيما بينهما، وترصد المتهم للمجني عليه حال إحرازه سلاح ناري فرد خرطوش، وما أن ظفر به حتى قام بإطلاق عيار ناري صوبه، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، قاصدًا إزهاق روحه، وأضاف بتمكنه من ضبط المتهم، وبإرشاده عثر على السلاح الناري فرد خرطوش المستخدم في الواقعة.

