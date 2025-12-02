الإعدام لعامل والسجن المشدد لـ 3 آخرين في مقتل شاب بالدقهلية لخلاف علي شراء كلب

18 حجم الخط

قضت الدائرة 11 في محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا لعامل بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية، ومعاقبة 3 آخرين من بينهم نجله، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 15 عامًا و5 أعوام، وذلك لقتلهم شابًا بسبب خلاف سابق على شراء كلب، بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية، وبراءة 3 آخرين مما نسب إليهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد البهنساوي، وعضوية المستشار محمد محمد عطية، والمستشار عبدالعزيز متولي عبدالعزيز، وذلك في القضية رقم 14029 لسنة 2024 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 6126 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

الإعدام لعامل والسجن لثلاثة آخرين



وقررت هيئة المحكمة إعدام فتحي ط.ب.ف، 57 عامًا، ومعاقبة محمد ال.ع.ال.، بالسجن لمدة 15 عامًا، ومحمد ف.ط.ب، ومحمد ال.ال.، بالسجن لمدة 5 أعوام، وبراءة عمر ف.ط.ب.، وطلعت م.ط.،، وعبد الله ال. ع.ال..

بداية الأحداث وتاريخ ارتكاب الجريمة

وكان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم بتاريخ 27/12/2024 بدائرة مركز نبروه - محافظة الدقهلية، استعرضوا القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه محمد إسماعيل عبد اللطيف الإمبابي، وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، لفرض السطوة عليه، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين يحملون أسلحة بيضاء وأدوات خنجر ومطواة وأربعة سكاكين وشومتين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



