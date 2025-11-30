السجن المشدد 15 عامًا لـ متهمين بقتل عامل بحديدة في الدقهلية

18 حجم الخط

أصدرت الدائرة11 بمحكمة جنايات المنصورة حكمًا بالسجن المشدد15عامًا بحق متهمين بقتل عامل عقب الاعتداء عليه بـ"حديدة" هشّمت رأسه، خلال مشاجرة نشبت بينهم بقرية شرقية المعصرة التابعة لمركز بلقاس.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد البهنساوي، وعضوية المستشارين محمد محمد عطية، وعبد العزيز متولي عبدالعزيز، وذلك في القضية رقم 1394 لسنة 2025 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 921 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

وقررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثالث جمعة أ.ح.ال لوفاته، بينما عاقبت صبحي ال.م.ال بالسجن15عامًا حضوريًا، وأصدرت الحكم غيابيًا بالمدة ذاتها على المتهم أحمد ع.ح.ال.

أحداث الواقعة

وكانت النيابة العامة بشمال المنصورة قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى الجنايات بعد ثبوت تورطهم في قتل المجني عليه عبد الحميد عطية عبد الحميد عطية يوم 28/1/2025، حيث أعدوا أدوات حديد مسبقًا، وبيتوا النية للاعتداء عليه.



وبحسب التحقيقات، هاجم المتهمون المجني عليه أمام منزله، ووجه له المتهم الثاني عدة ضربات استقرت برأسه وبطنه، بينما وقف المتهمان الأول والثالث لشد أزره ومنع الأهالي من التدخل، ما أسفر عن إصابته القاتلة وفق تقرير الطب الشرعي.

كما أكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا أدوات حديدية تستخدم حصرًا للاعتداء دون مسوغ قانوني.

شهادة الشهود

أوضح الشاهد الأول السيد عطية عبد الحميد عطية الغزناوي أن الواقعة جاءت على خلفية خلاف قديم بين شقيقه المجني عليه والمتهم الأول، مشيرًا إلى أن الأخير استعان بالمتهمين الآخرين لتنفيذ الاعتداء.



وأكد أن شقيقه تلقى ضربة قوية بحديدة سقط بعدها مضرجًا بدمائه، وتم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

