تصل إلى الإعدام، العقوبة المتوقعة على المتهمين بهتك عرض 5 تلاميذ بمدرسة السلام

18 حجم الخط

فصول من الرعب والصدمة شهدتها مدرسة خاصة بمنطقة السلام بعد تعرض 5 أطفال للاعتداء الجنسي، ما أثار موجة غضب واسع في الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية.

وترصد فيتو، خلال السطور التالية العقوبة المتوقعة على المتهمين حال ثبوت التهمة عليهم، وذلك عقب انتهاء الجهات المختصة من التحقيقات وإحالة المتهمين للمحاكمة.

العقوبة المتوقعة على المتهمين بهتك عرض اطفال مدرسة السلام

كشف ياسر عرفات المحامي والخبير القانوني، أنه وفقا لقانون العقوبات، فالعقوبة التي تنتظر المتهمين بهتك الأطفال الإعدام شنقا، خاصة وأن الجريمة هنا مقترنة بخطف وتهديد تحت السلاح وفقا لأقوال المجني عليهم.

وأوضح الخبير القانوني أن كل عقوبة تربط بالفعل الإجرامي يعاقب بالآتي:

- السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفقا لما جاء فى نص، المادة 289 أن كل من خطف طفلًا دون تحايل أو إكراه.

- تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا رافق الخطف طلب فدية.

- يحكم بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترن الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

- يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا خطف شخصًا بالغًا بالتحايل أو الإكراه، فتكون العقوبة السجن المشدد من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة وفقا للمادة 290.

- تكون العقوبة السجن المؤبد، ويصل الحكم للإعدام إذا اقترن الخطف بجناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.