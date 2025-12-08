الوادي الجديد تطلق مسابقة "المخبز البلدي المثالي"

18 حجم الخط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إطلاق مسابقة “المخبز البلدي المثالي” لشهر ديسمبر 2025، وذلك بالتعاون مع إدارة تموين الفرافرة، في إطار دعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الخبز المدعّم.

اختار أفضل مخبز بلدي بنهاية الشهر

وأوضح اللواء أح مهندس ياسر كمال، رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالوادي الجديد، أن المسابقة تستهدف تقييم أداء المخابز البلدية على مستوى المركز والمدينة، عبر تشكيل لجان مختصة تجري مرورًا مفاجئًا ودوريًا لمتابعة الالتزام بالمعايير المطلوبة وجودة الإنتاج والخدمة المقدمة للجمهور.



وأضاف ياسر، أن اللجان سوف تختار أفضل مخبز بلدي بنهاية الشهر، على أن جرى إعلان المخبز الأفضل في ختام شهر ديسمبر، وفقًا لنتائج التقييم الميداني، وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الأجهزة التنفيذية والتموينية بالفرافرة لتحسين مستوى الإنتاج داخل المخابز، وتحفيز المنافسة الإيجابية بين العاملين بها، بما ينعكس على جودة رغيف الخبز وتوافره بصورة منتظمة وأساليب خدمة أكثر انضباطًا للمواطنين.

حملات على المخابز المسائية

جاء ذلك في إطار الجهود الرقابية المستمرة لتأمين سلع الغذاء الأساسية للمواطنين وضمان التزام المنشآت التجارية باللوائح والقوانين، وبتوجيهات من اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظة الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، وأحمد شمس، مدير إدارة الفرافرة، شنت إدارة تموين مركز الفرافرة حملة تفتيشية برئاسة حسين مبروك على المخابز خلال الفترة المسائية.

وركزت الحملة على مراقبة أداء المخابز ومدى التزامها بالأوزان المقررة للرغيف، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفات نقص في وزن الرغيف وتم اتخاذ ألاجراءات القانونية

وقد أكد المسئولون أن مثل هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف ومستمر، ولن تتهاون الإدارة في تطبيق القانون على جميع المخالفين لضمان عدالة توزيع الدعم ووصول السلع المدعمة بالجودة المطلوبة للمواطن.

كما حث مدير الإدارة المواطنين على دورهم الرقابي، مطالبًا إياهم بالإبلاغ عن أي مخالفات قد تتعارض مع مصالحهم العامة، تأكيدًا على مبدأ الشفافية والتعاون المشترك لخدمة الصالح العام.

