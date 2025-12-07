تحرير9 مخالفات في حملة تموينية على أسواق الفرافرة بالوادي الجديد

الأحد 07 ديسمبر 2025
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة تموينية مفاجئة على الأسواق بمركز الفرافرة بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز وهيئة سلامة الغذاء. 
أكد الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أن الحملة تركزت على عدد من محلات المواد الغذائية داخل المدينة.

 واستهدفت الحملة التأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية والقانونية، وفحص أسعار السلع المعروضة، ومراجعة مدى صلاحية المنتجات، والتحقق من شروط التخزين والعرض، إلى جانب مراجعة تراخيص المنشآت.
وأوضحت مدير تموين الوادي الجديد أن الحملة أسفرت عن تحرير٩ مخالفات متنوعة في بعض المحلات، تشمل عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة الى ضبط ٧٧ منتجا مختلف الأنواع والأوزان غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين.

 

وشددت الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، على ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة لضبط أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو المساس بالسلع التموينية المدعمة مؤكدًة أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وأوضحت مدير مديرية تموين الوادي الجديد أن المديرية تكثف جهودها الرقابية وفق خطة عمل يتم تنفيذها بالتنسيق مع كافه الجهات المعنية لضمان توفر السلع الآمنة والالتزام بالاشتراطات التموينية في مختلف أنحاء المحافظة.

