"الريتينول" مكون سحري للعناية بالبشرة، تعرفي عليه

في عالم العناية بالبشرة، يعتبر الريتينول نجما ساطعا في منتجات محاربة التجاعيد والتصبغات.

واكتسب شهرته بفضل نتائجه الواضحة وقدرته على تحسين مظهر البشرة بشكل شامل، مما جعله خيار أساسيط لدى أطباء الجلد وخبراء العناية.

ما هو الريتينول؟

تقول نادية محمد، خبيرة التجميل، إن الريتينول هو أحد مشتقات فيتامين A، ويصنف ضمن مجموعة تسمى الريتينويدات، وعند وضعه على البشرة، يتحول تدريجيا إلى حمض الريتينويك، وهو الشكل الفعال الذي تعمل به الخلايا لإحداث التغيير، ويتميّز الريتينول بأنه:-

مكون قوي وفعال.

يعالج العديد من مشاكل البشرة.

يحتاج إلى إدخال تدريجي لتجنب تهيج الجلد.

مناسب للبالغين الذين يعانون من علامات التقدّم في السن أو مشكلات ملمس البشرة.

كيف يعمل الريتينول داخل البشرة؟

وأضافت نادية، يرتكز تأثير الريتينول على 4 آليات رئيسية:

تسريع تجدد الخلايا، ويساعد الريتينول على التخلص من الخلايا الميتة بسرعة أكبر، مما ينعم ملمس البشرة، ويحسن إشراقتها يقلل انسداد المسام تحفيز إنتاج الكولاجين مع التقدم في العمر، يقل إنتاج الكولاجين المسؤول عن شد البشرة، والريتينول يحفز الخلايا الليفية على إنتاج المزيد، مما يؤدي إلى تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة، وتحسين مرونة الجلد. التحكم في إفراز الدهون وتنقية المسام، ويساعد الريتينول على علاج حب الشباب، وتقليل حجم المسام الظاهر، وخفض تكون الرؤوس السوداء والبيضاء. تفتيح البقع وتحسين لون البشرة، حيث يساهم في تقليل فرط التصبغ، وتوحيد لون البشرة، وتخفيف آثار الشمس والندبات الداكنة.

أهم استخدامات الريتينول للبشرة

وتابعت، أن من أهم استخدامات الريتينول للبشرة:-

محاربة التجاعيد وعلامات التقدّم في العمر، ويعد الريتينول من أقوى المكونات المضادة للشيخوخة، حيث يقلل التجاعيد، ويشد البشرة، ويحسن مظهر الخطوط الدقيقة حول العينين والفم.

علاج حبّ الشباب، والريتينول هو خيار ممتاز للبشرة المعرضة للحبوب لأنه يمنع انسداد المسام، ويقلل الالتهاب، ويساعد على شفاء آثار الحبوب بسرعة.

تحسين ملمس البشرة الخشن، وإذا كانت بشرتك تعاني من قشور، وخشونة، وتفاوت في الملمس، فإن الريتينول يعمل على تنعيمها بشكل ملحوظ.

تفتيح التصبغات والبقع الداكنة، وهو حل فعال لآثار الشمس، والكلف الخفيف والمتوسط، وآثار الحبوب العنيدة.

تقليل حجم المسام الواسعة، وبفضل دوره في تنظيم إفراز الدهون وتنظيف المسام، تصبح المسام أقل وضوحا مع الاستخدام المنتظم.

كيفية استخدام الريتينول بشكل صحيح

وأوضحت نادية محمد خبيرة التجميل، أنه لاستخدام الريتينول على البشرة بطريقة صحيحة، يجب اتباع بعض الخطوات، منها:-

البدء بنسبة منخفضة، لمنع التهيج، ابدأي ثم زيدي تدريجيا حسب تحمل بشرتك.

استخدامه ليلا فقط، لأن الضوء يضعف فعاليته، ويفرض حساسية للجلد.

تطبيقه على بشرة جافة تماما، لأن وجود الماء قد يسبب تهيج زائد.

وضع كمية صغيرة جدا، حجم حبة البازلاء يكفي لكل الوجه.

عدم الجمع بينه وبين بعض المكونات، حيث تجنبي استخدامه مع أحماض التقشير في نفس الليلة، وفيتامين C القوي، والمنتجات التي تسبب الجفاف مثل البنزويل بيروكسيد ما لم يصفه الطبيب.

الترطيب ضروري، ويفضل استخدام كريم مرطب قبل أو بعد الريتينول، واختيار مرطبات تحتوي على سيراميد أو هيالورونيك أسيد.

ضرورة استخدام واقي الشمس صباحا، لأن الريتينول يزيد حساسية البشرة للشمس.

محاذير استخدام الريتينول على البشرة

وأضافت خبيرة التجميل، أنه عند استخدام الريتينول قد تواجهين في الأسابيع الأولى ما يسمى بـ “مرحلة التهيّج”، حيث احمرار وجفاف وتقشر خفيف، وشعور بالوخز، وهذه علامات طبيعية تزول مع انتظام الاستخدام، لكن يجب إيقافه إذا ظهر التهاب شديد، وحرقان شديد، أو استشارة طبيب جلدية، ويحذر استخدامه في حالات الحمل والرضاعة، وإذا كانت البشرة شديدة الحساسية، أو وجود حروق أو التهابات نشطة.

