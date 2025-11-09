جلسة تجميل طبيعية في بيتك، حمامات بخار بالأعشاب لتفتيح وتنقية المسام

18 حجم الخط

حمامات بخار بالأعشاب، لتفتيح وتنقية المسام، الاهتمام بالبشرة لا يقتصر على استخدام الكريمات والمستحضرات الخارجية، فتنظيف المسام بعمق يعد من أهم خطوات العناية التي تضمن بشرة نضرة وصحية على المدى الطويل.



ومن الطرق القديمة والفعالة التي عُرفت منذ العصور الفرعونية واليونانية، حمامات البخار بالأعشاب الطبيعية، وهي وسيلة بسيطة يمكن تنفيذها في المنزل لتفتيح وتنقية المسام، وتجديد الدورة الدموية، ومنح الوجه إشراقة فورية دون الحاجة إلى مراكز تجميل أو جلسات باهظة الثمن.



ونستعرض فيما يلي، تفاصيل حمام البخار بالأعشاب، وفوائده والأعشاب المستخدمة في عمله، وطرق عمله في البيت، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.





ما هو حمام البخار بالأعشاب؟



حمام البخار هو تعريض البشرة للبخار الدافئ المنبعث من ماء مغلي يحتوي على مكونات عشبية أو طبيعية، تعمل على تفتيح المسام وتنظيفها من الأتربة والزيوت والسموم المتراكمة.

ومع إضافة الأعشاب، يصبح البخار أكثر فاعلية، إذ تنتقل الزيوت العطرية والفوائد النباتية إلى الجلد مباشرة، ما يمنحه مظهرًا صحيًا مشرقًا.



فوائد حمامات البخار بالأعشاب للبشرة



تنظيف عميق للمسام:

البخار يفتح المسام، فيسمح بخروج الدهون والرواسب والأوساخ المتراكمة داخلها، مما يقلل من ظهور الرؤوس السوداء والحبوب.



تفتيح وتوحيد اللون:

مع التخلص من الخلايا الميتة وتحفيز الدورة الدموية، يصبح لون البشرة أكثر إشراقًا وتوحيدًا، خصوصًا عند استخدام أعشاب مثل البابونج أو النعناع أو اللافندر.



تنشيط الدورة الدموية:

الحرارة المعتدلة تحفز تدفق الدم إلى الوجه، فتبدو البشرة أكثر امتلاءً ونضارة.



زيادة امتصاص البشرة للمواد المغذية:

بعد جلسة البخار، تكون المسام مفتوحة وجاهزة لامتصاص أقصى قدر من الفيتامينات أو الزيوت الطبيعية المستخدمة بعد الجلسة.



راحة نفسية واسترخاء:

الروائح العشبية المهدئة مثل اللافندر أو الورد تخلق جوًا من الهدوء النفسي، وتقلل من التوتر، وهو عامل أساسي للحفاظ على جمال البشرة.

حمام بخار الوجه بالأعشاب

الأعشاب الأكثر استخدامًا في حمامات البخار المنزلية



1. البابونج

من أكثر الأعشاب فعالية في تهدئة البشرة الحساسة. يمتاز بخصائصه المضادة للالتهابات، ويساعد على تفتيح البشرة وإزالة الاحمرار الناتج عن الشمس أو الحبوب.



2. النعناع

ينعش البشرة ويفتح المسام وينظفها بعمق، كما يمنح إحساسًا بالانتعاش الفوري. يناسب البشرة الدهنية والمختلطة.



3. اللافندر (الخزامى)

يعمل على تهدئة البشرة وتقليل التوتر العصبي، ويُستخدم بشكل خاص قبل النوم لمنح الوجه مظهرًا مرتاحًا ومشرقًا في الصباح.



4. الورد المجفف أو ماء الورد

يناسب جميع أنواع البشرة، وله تأثير مهدئ ومنعش، كما يساعد في تفتيح اللون وتوحيد النغمة العامة للوجه.



5. إكليل الجبل (الروزماري)

مطهر طبيعي قوي، ينقي المسام ويقلل من الإفرازات الدهنية الزائدة، مما يجعله مثاليًا للبشرة المعرضة للحبوب.



6. الريحان

يساعد في إزالة السموم وتنشيط الدورة الدموية، كما يمنح البشرة لمعة صحية.

طريقة عمل حمام بخار بالأعشاب في المنزل



المكونات:

لتر إلى لترين من الماء النقي.

حفنة من الأعشاب المجففة أو الطازجة (حسب الرغبة).

وعاء معدني كبير أو زجاجي مقاوم للحرارة.

منشفة كبيرة لتغطية الرأس والوجه.

وعاء صغير من ماء الورد أو تونر طبيعي (اختياري).



الخطوات:

اغلي الماء في الوعاء حتى يصل إلى درجة الغليان.

أضيفي الأعشاب المختارة، واتركيها تغلي لمدة دقيقتين فقط ثم أطفئي النار.

غطي المزيج لبضع دقائق حتى تنطلق الزيوت العطرية من الأعشاب.

اجلسي في مكان مريح، ضعي الوعاء أمامك، وميلي وجهك على بعد حوالي 25 سم من البخار.

غطي رأسك بالمنشفة لمنع تسرب البخار، واسمحي له بتدليك وجهك لمدة تتراوح بين 7 و10 دقائق فقط.

بعد الانتهاء، امسحي وجهك بلطف بمنديل قطني نظيف أو فوطة ناعمة.

مرري قطعة قطن مبللة بماء الورد أو تونر لغلق المسام.

أخيرًا، ضعي مرطبًا خفيفًا أو بضع قطرات من زيت طبيعي مثل زيت اللوز أو الجوجوبا.

حمام بخار لبشرتك

نصائح للحصول على أفضل نتيجة



لا تقتربي كثيرًا من مصدر البخار لتجنب تهيج البشرة.

يفضل عمل الجلسة مرة أسبوعيًا فقط.

لا تستخدمي البخار على بشرة مصابة بحروق أو جروح أو التهابات حادة.

بعد الجلسة مباشرة، تجنبي الخروج إلى الهواء البارد أو أشعة الشمس لمدة ساعتين على الأقل.

يمكن إضافة شرائح الليمون أو قشور البرتقال للماء مع الأعشاب لمنح البشرة جرعة طبيعية من فيتامين C تساعد على التفتيح.



وصفة متكاملة لتفتيح وتنقية المسام بالأعشاب

المكونات:

ملعقة كبيرة من البابونج الجاف.

ملعقة صغيرة من اللافندر.

قشر نصف ليمونة.

كوب من ماء الورد.



الطريقة:

أضيفي البابونج واللافندر وقشر الليمون إلى لتر من الماء المغلي. بعد تبريده قليلًا، قومي بعمل حمام بخار لمدة 8 دقائق.

ثم امسحي الوجه بقطنة مبللة بماء الورد لإغلاق المسام وتوحيد اللون. بعد ذلك، ضعي قناعًا بسيطًا من العسل والزبادي لمدة 10 دقائق لتعزيز الترطيب والتفتيح.

النتيجة ستكون بشرة صافية، خالية من الشوائب، أكثر إشراقًا وحيوية من الجلسة الأولى.

فوائد إضافية لحمامات البخار المنتظمة



تحافظ على شباب البشرة وتؤخر ظهور التجاعيد.

تقلل من ظهور الرؤوس السوداء في منطقة الأنف والذقن.

تساعد في امتصاص أفضل لماسكات الوجه والعلاجات الطبيعية.

تمنح إحساسًا بالانتعاش الذهني والنفسي بفضل الروائح الطبيعية.

حمام البخار بالأعشاب ليس مجرد جلسة تجميلية، بل طقس استرخاء متكامل يمنحك وقتًا للتواصل مع نفسك وتجديد طاقتك. يمكنك تنفيذه بسهولة في البيت باستخدام مكونات بسيطة من المطبخ.

ومع الانتظام مرة أسبوعيًا، ستلاحظين فرقًا واضحًا في ملمس بشرتك ونقائها، دون الحاجة إلى مستحضرات باهظة أو جلسات تجميلية مكلفة.



إنه سر الجمال الطبيعي البسيط الذي يجمع بين التراث القديم والعناية الحديثة، ليذكّرك أن الجمال الحقيقي يبدأ من العناية بنفسك وببشرتك بروحٍ محبة وهادئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.