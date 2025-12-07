الأحد 07 ديسمبر 2025
رغم الخروج من كأس العرب، أرقام مميزة لـ بن رمضان مع منتخب تونس

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
خرج منتخب تونس من بطولة كأس العرب 2025 من دور المجموعات، رغم فوزه الكبير على منتخب قطر بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، وذلك بعد تعادل منتخبي سوريا وفلسطين سلبيا، ليصعدا سويًا إلى ربع النهائي.

مسيرة منتخب تونس في كأس العرب 2025

حصد منتخب تونس 4 نقاط لم تكن كافية للتأهل من دور المجموعات، بعدما خسر في مباراته الأولى أمام سوريا بهدف نظيف، وتعادل مع فلسطين 2-2، قبل أن يختتم مشاركته في البطولة بالفوز على قطر بثلاثة أهداف نظيفة.

أرقام محمد علي بن رمضان في كأس العرب 2025 مع تونس

ورغم الخروج المبكر، قدم محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، أداءً مميزًا على مستوى الأرقام والإحصائيات.

وساهم بن رمضان مباشرة في تسجيل هدفين مع منتخب تونس، حيث صنع الهدف الثاني أمام فلسطين وسجل الهدف الأول في مرمى قطر.

وعلى صعيد التسديد، سدد بن رمضان 5 تسديدات،  منها 2 بين الثلاث خشبات، فيما بلغت دقة تمريراته 85%.

ومرر محمد علي بن رمضان 96 تمريرة صحيحة من أصل 113 تمريرة، بينما وصلت دقة عرضياته إلى 50% بعد أن أرسل عرضيتين ناجحتين من أصل 4.

