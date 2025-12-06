السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

منتخب الأردن يفوز على الكويت بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي بكأس العرب

منتخب الأردن،فيتو
منتخب الأردن،فيتو
بطولة كأس العرب، فاز  منتخب الأردن على نظيره الكويتي بنتيجة  3-1  في  المباراة التي أقيمت في دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر، بملعب "أحمد بن علي"، بالمجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبا مصر والإمارات.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب الأردن للدور ربع نهائي لبطولة كأس العرب.

وتقدم منتخب الأردن بواسطة مهند أبوطه في الدقيقة 17 من قذيفة في مرمى الكويت.

وجاء الهدف الثاني عن طريق سعد الروسان في الدقيقة 49.

واضاف علي علوان الهدف الثالث للأردن في الدقيقة الأخيرة من المباراة  4+90 من ركلة جزاء.

والغي الحكم الهدف الثالث للأردن   بعد مراجعة تقنية الفيديو الحكم بسبب التسلل.

بينما أحرز هدف منتخب الكويت يوسف ناصر بالدقيقة 83.

 

 

 

تشكيل منتخب الأردن 

تشكيل منتخب الكويت 

 

وكان الأردن حقق الفوز في مباراته الأولى على نظيره الإمارات 2-1، بينما تعادل منتخب الكويت مع منتخب مصر 1-1.

ويحتل منتخب  الأردن صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب برصيد 6 نقاط، ثم مصر والكويت لديهما نقطة، فيما تحتل الإمارات المركز الرابع بدون نقاط.

وكانت بطولة كأس العرب تُقام في السابق بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل أن يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا “فيفا” تنظيمها بدءًا من نسخة  قطر 2021.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تتضمن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. وسيستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا، فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب، المملكة العربية السعودية، عُمان، جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

وكانت الجولة الأولى من كأس العرب 2025 شهدت النتائج التالية:


سوريا 1-0 تونس

فلسطين 1-0 قطر

المغرب 3-1 جزر القمر

السعودية 2-1 عمان

مصر 1-1 الكويت

الأردن 2-1 الإمارات

الجزائر 0-0 السودان

العراق 2-1 البحرين 

