طريقة عمل صينية العجة في الفرن بمكونات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل العجة فى الفرن، صينية العجة في الفرن من الأكلات السريعة والمغذية التي يمكن تقديمها في الإفطار أو الغداء أو حتى العشاء الخفيف.

وطريقة عمل العجة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل، وتغيير مكوناتها حسب المتوفر في المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل صينية العجة في الفرن.

مكونات عمل صينية العجة في الفرن:-

6 بيضات

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم مسلوقة ومقطعة مكعبات صغيرة

1 بصلة صغيرة مفرومة

1 ثمرة فلفل رومي مقطعة

2 حبة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

2 ملعقة كبيرة شبت مفروم

3 ملاعق كبيرة دقيق أو ملعقة نشا اختياري لزيادة التماسك

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

إضافات اختيارية:

مكعبات جبن رومي أو موزاريلا

شرائح زيتون

مشروم أو بسلة حسب الرغبة

طريقة عمل صينية العجة فى الفرن

طريقة عمل صينية العجة في الفرن:-

شغلي الفرن على درجة حرارة 180 واتركيه يسخن جيدا قبل بداية الخبز.

في مقلاة على النار، سخني الزيت ثم شوحي البصلة حتى تذبل، ثم أضيفي الفلفل والطماطم وقلبي لمدة 3 دقائق واتركي الخليط يبرد قليلا.

في وعاء عميق، اخفقي البيض جيدا، ثم أضيفي الملح والفلفل والكمون والبابريكا، بعد ذلك أضيفي البطاطس المسلوقة، وخليط الخضار، والأعشاب الخضراء والدقيق أو النشا.

ادهني صينية فرن بقليل من الزيت أو الزبدة، وصبي خليط العجة فيها بالتساوي.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 إلى 35 دقيقة أو حتى تتحمر ويصبح سطحها ذهبي اللون.

يمكن تشغيل الشواية لمدة 3 إلى 5 دقائق في النهاية للحصول على لون ذهبي أكثر.

لنجاح صينية العجة في الفرن، لا تكثري من السوائل داخل الخليط حتى لا تصبح العجة طرية أكثر من اللازم.

تأكدي من تسخين الفرن مسبقا.

استخدمي صينية متوسطة العمق حتى تنضج العجة بالتساوي.

اتركيها ترتاح 5 دقائق قبل التقطيع حتى تتماسك.

تقدم ساخنة مع الخبز والسلطة الخضراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.