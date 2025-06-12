طريقة عمل العجة المصرية فى الفرن بمكونات بسيطة

طريقة عمل العجة المصرية، العجة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى عبارة عن بيض بالخضراوات فى الفرن.

وطريقة عمل العجة المصرية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل وهى وجبة متكاملة ومغذية للكبار والصغار.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل العجة المصرية فى الفرن.

مكونات عمل العجة المصرية:-

4 بيضات

1 حبة بصل مفرومة

1 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

1 حزمة بقدونس مفروم

1 حبة فلفل رومي (أخضر أو ألوان) مقطع صغير

2 ملعقة كبيرة دقيق

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر (اختياري لزيادة النفشة)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون (اختياري)

ملعقة زيت أو زبدة لدهن الصينية

طريقة عمل العجة المصرية فى الفرن:-

في وعاء كبير، يتم خفق البيض جيدا ثم يضاف إليه البصل، الطماطم، الفلفل، البقدونس، الدقيق، البيكنج بودر، والبهارات.

تمزج جميع المكونات حتى تتجانس.

يتم دهن صينية فرن صغيرة أو صينية بايركس بالقليل من الزيت أو الزبدة لمنع الالتصاق.

يسكب خليط العجة في الصينية ويفرد بالتساوي.

تدخل الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت) وتخبز لمدة 25 – 30 دقيقة أو حتى تتحمر العجة من الأعلى وتتماسك.

تقطع العجة إلى مربعات وتقدم ساخنة بجانب الخبز واللبن أو السلطة حسب الرغبة.

يمكن إضافة جبنة مبشورة إلى الوجه قبل الخبز لمذاق أغنى.

يمكن استبدال الخضروات أو إضافة أنواع أخرى مثل الجزر المبشور أو الكوسا.

طريقة عمل العجة

فوائد البيض للصحة

والبيض من البروتينات الحيوانية المهمة التى يجب تقديمها للصغار يوميا حفاظًا على الصحة، ومن فوائد البيض:-

يعتبر البيض المسلوق من أفضل مصادر البروتين الكامل، حيث يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات والأنسجة وتجديد الخلايا، وتحتوي البيضة الواحدة على نحو 6 إلى 7 جرامات من البروتين، مما يجعلها خيار مثالي للرياضيين، والأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء اتباع الحمية الغذائية.

يحتوي صفار البيض على مادة الكولين، وهي من المركبات الأساسية لصحة الدماغ وتكوين الناقلات العصبية مثل الأستيل كولين، وتساعد الكولين على تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الإدراك، وهي مهمة بشكل خاص للحوامل لدورها في نمو دماغ الجنين.

البيض المسلوق غني بالبروتين وقليل بالسعرات الحرارية، مما يجعله مشبع لفترة طويلة، وتناول البيض على الإفطار يساعد في تقليل الشعور بالجوع خلال اليوم، وبالتالي يقلل من كمية الطعام المستهلكة، مما يساهم في خسارة الوزن بطريقة طبيعية وآمنة.

يحتوي صفار البيض على مضادات أكسدة قوية مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مواد تساهم في حماية العين من الأمراض المرتبطة بتقدم السن مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، وهذه المواد تعمل على امتصاص الأشعة الضارة وحماية شبكية العين.

رغم الجدل القديم حول تأثير البيض على الكولسترول، إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن تناول البيض باعتدال لا يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب عند الأشخاص الأصحاء، بالعكس، فإن البيض يحتوي على دهون صحية ترفع من مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم.

البيض مصدر ممتاز للعناصر الضرورية لنمو الجنين وتطوره، مثل الكولين والبروتين والفيتامينات، كما أنه مفيد للأطفال في مرحلة النمو، حيث يمدهم بالطاقة ويساهم في تقوية العظام وتحسين أداء الدماغ.

البيض المسلوق صحى لكثير من الفئات مثل كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم، وكذلك أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية مثل الكيتو أو الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات، كما أنه لا يحتاج إلى زيوت أو توابل عند تحضيره، مما يجعله خفيف وسهل التناول.

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