طريقة عمل العجة فى الفرن بمكونات بسيطة

طريقة عمل العجة، العجة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى عبارة عن بيض بالخضروات فى الفرن.

وطريقة عمل العجة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة ويمكن تقديمها فى الوجبات الرئيسية الثلاثة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل العجة فى الفرن.

مكونات عمل العجة:-

6 بيضات

1 بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 حبة طماطم مفرومة ناعم

1 ثمرة فلفل أخضر

نصف كوب بقدونس مفروم

ربع كوب شبت مفروم

ملعقة كبيرة دقيق

ربع كوب لبن أو حليب

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة كركم أو كمون

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن لدهن الصينية

طريقة عمل العجة:-

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

في مقلاة على النار، ضعي ملعقة صغيرة زيت وقلبي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم والطماطم وقلبيها قليلا حتى تتسبك الطماطم.

أضيفي الفلفل والبقدونس والشبت إذا استخدمتيه، وقلبي المكونات جيدا لمدة دقيقة، ثم ارفعيها من على النار.

في وعاء كبير، اخفقي البيض جيدا مع الحليب والدقيق والتوابل ملح وفلفل وكركم أو كمون.

أضيفي خليط الخضار إلى خليط البيض وامزجيها جيدا.

ادهني صينية فرن صغيرة بالزيت أو السمن، ثم اسكبي الخليط بداخلها.

أدخلي الصينية الفرن واتركيها لمدة 25 إلى 35 دقيقة أو حتى تحمر الأطراف ويتماسك الوجه.

للحصول على وجه محمر، يمكنك تشغيل الشواية لدقائق في النهاية، مع المتابعة المستمرة حتى لا تحترق.

تقدم العجة في الفرن ساخنة أو دافئة، بجانب السلطة الخضراء، أو الزبادي، أو العيش البلدي، ويمكن تناولها كوجبة فطور مشبعة أو عشاء خفيف.

يمكنكِ إضافة قطع جبنة بيضاء أو موتزاريلا لمزيد من الطعم.

طريقة عمل العجة فى الفرن

فوائد البيض للصحة

والبيض من الأكلات المهمة التى يجب تناولها يوميا حفاظًا على الصحة، ومن فوائد البيض:-

يعتبر البيض المسلوق من أفضل مصادر البروتين الكامل، حيث يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات والأنسجة وتجديد الخلايا، وتحتوي البيضة الواحدة على نحو 6 إلى 7 جرامات من البروتين، مما يجعلها خيار مثالي للرياضيين، والأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء اتباع الحمية الغذائية.

يحتوي صفار البيض على مادة الكولين، وهي من المركبات الأساسية لصحة الدماغ وتكوين الناقلات العصبية مثل الأستيل كولين، وتساعد الكولين على تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الإدراك، وهي مهمة بشكل خاص للحوامل لدورها في نمو دماغ الجنين.

البيض المسلوق غني بالبروتين وقليل بالسعرات الحرارية، مما يجعله مشبع لفترة طويلة، وتناول البيض على الإفطار يساعد في تقليل الشعور بالجوع خلال اليوم، وبالتالي يقلل من كمية الطعام المستهلكة، مما يساهم في خسارة الوزن بطريقة طبيعية وآمنة.

يحتوي صفار البيض على مضادات أكسدة قوية مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مواد تساهم في حماية العين من الأمراض المرتبطة بتقدم السن مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، وهذه المواد تعمل على امتصاص الأشعة الضارة وحماية شبكية العين.

رغم الجدل القديم حول تأثير البيض على الكولسترول، إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن تناول البيض باعتدال لا يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب عند الأشخاص الأصحاء، بالعكس، فإن البيض يحتوي على دهون صحية ترفع من مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم.

البيض مصدر ممتاز للعناصر الضرورية لنمو الجنين وتطوره، مثل الكولين والبروتين والفيتامينات، كما أنه مفيد للأطفال في مرحلة النمو، حيث يمدهم بالطاقة ويساهم في تقوية العظام وتحسين أداء الدماغ.

البيض المسلوق صحى لكثير من الفئات مثل كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم، وكذلك أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية مثل الكيتو أو الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات، كما أنه لا يحتاج إلى زيوت أو توابل عند تحضيره، مما يجعله خفيف وسهل التناول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.