طريقة عمل العجة في الفرن بمذاق مميز وخطوات بسيطة

طريقة عمل العجة في الفرن، العجة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويمكن تقديمها على الإفطار أو الغداء أو العشاء.

وطريقة عمل العجة فى الفرن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل العجة في الفرن.

مكونات عمل العجة في الفرن:

5 بيضات

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

1 حزمة بقدونس مفرومة

1 حبة طماطم مفرومة (اختياري)

1/2 كوب دقيق

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بهارات (كمون، كزبرة ناشفة) حسب الذوق

1/4 كوب زيت نباتي

فلفل أخضر أو أحمر حسب الرغبة (مفروم)

طريقة عمل العجة فى الفرن:-

سخنى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير، اخفقي البيض جيدًا.

أضيفي البصل، البقدونس، الطماطم، والفلفل المفروم.

أضيفي الدقيق والبيكينج بودر، وقلبي حتى تمتزج المكونات جيدا.

أضيفي الملح، الفلفل الأسود، والبهارات.

أخيرًا، أضيفي الزيت وامزجي المكونات مرة أخرى.

اسكب الخليط في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو مغطاة بورق زبد.

أدخليها الفرن واتركيها لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه ويصبح ثابتا.

بعد أن تنضج، أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلا، ثم قطعيها وقدميها.

تقدم العجة في الفرن مع الخبز البلدي، الزبادي، أو السلطة، وتصلح لوجبة فطور، غداء خفيفة، أو عشاء.

طريقة عمل العجة فى الفرن

فوائد البيض للصحة

والبيض من البروتينات المهمة التى ينصح الخبراء بتناولها يوميا خاصة للصغار حفاظا على نموهم بشكل صحى، ومن فوائد البيض:-

البيض هام لنمو دماغ الجنين، البيض يحتوي على مادة الكولين وأوميجا 3 وعدد الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تطور نمو دماغ الجنين بشكل عام، كما أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين.

يمكن للمرأة الحامل التي لا تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن تتناول من بيضة إلى اثنتين كل يوم، أما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة، فلابد من تجنب صفار البيض.

يحتوي البيض على مادة غذائية نادرة تسمى "الكولين"، وهي مادة ضرورة لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

البيض غني بالسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، D،B، المهمة للحامل.

البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

البيض يمنح الشبع لفترة طويلة، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، ولذلك هو الأفضل عند اتباع نظام للتخلص من الوزن الزائد، كما أن البيض منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله عنصرا أساسيا من أي نظام غذائي، لفقدان الوزن.

البيض غني بالبروتينات التي تعتبر ضرورية أثناء الحمل، حيث إنها تساعد في بناء خلايا الجنين.

تناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.

البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

البيض يعد من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالامتلاء لفترة طويلة خاصة إذا تم تناوله على وجبة الإفطار، كما أن البيض يحتوي على فيتامين «أ» والبروتين، مما يساعد الجسم على أن يبقى حيويا ونشيطا طوال اليوم، لذا يجب تناول بيضة مسلوقة على الإفطار يوميا أثناء فترة الريجيم.

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