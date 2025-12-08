ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الرمان يوميا لمدة 3 أسابيع؟

18 حجم الخط

الرمان من الفاكهة الموسمية التى تظهر في موسم الخريف ولها قيمة غذائية عالية وعشاق كثيرون ويتمتع بمذاق لا يقاوم.

والرمان يعرف بأنه فاكهة الجنة التي وعد الله بها المؤمنين، وهو يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الرمان يوميا

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الرمان مذكور فى القرآن وهو فاكهة شهيرة وعرفها الإنسان على مر العصور، وله فوائد عظيمة يجهلها العديد من الأشخاص، وإذا تم تناول ثمرة من الرمان يوميا لمدة 3 أسابيع نلاحظ فروق كبيرة فى الصحة العامة، منها:-

فوائد الرمان

بشرة نظيفة وأكثر نضارة، لأن بذور الرمان غنية “بالبوليفينولات”، ومضادات أكسدة التى تساعد على تقليل “الإجهاد التأكسدي” الذي يأتى من الشمس أو الجو أو التلوث، مايجعل البشرة تظهر بشكل نظيف وأقل بهتان وأقرب للون الطبيعي.

تحسين الهضم وراحة الأمعاء، لأن فيه ألياف ومركبات مفيدة للأمعاء، إذا تم تناوله يوميا لمدة 21 يوم تشعر بأن المعدة أخف والهضم أفضل والانتفاخ قل.

قلب قوى وشرايين نظيفة، لأن مضادات الأكسدة في الرمان خاصة “بوليفينولات” يمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين كفاءة الشرايين، وعلى المدى المتوسط تشعر بفرق في الدورة الدموية.

تعافي أسرع للعضلات المرهقة، خاصة للرياضيين، فالرمان يساعد على راحة الجسم أسرع ويقلل آلام العضلات والتيبس.

فن نظيف ونفس نظيف بدون رائحة وصحة جيدة للثة والأسنان لأن المركبات في الرمان تقلل بكتيريا الفم، وتقلل نزيف اللثة، وتحسن نظافة الفم.

مزاج أفضل وتوتر أقل لأن الرمان فيه خصائص ضد الالتهاب، ما يساعد على التركيز والتفكير الجيد وتحسين المزاج والدخول فى النوم سريعا.

تحسين الذاكرة والتركيز، لأن الرمان يساعد فى ضبط السكر بالدم وعلاج مقاومة الأنسولين خاصة عند تناوله مع القطع البيضاء الموجودة بداخله.

