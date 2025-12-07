قبل بدء عرضه، 5 أسباب تدفعك لمشاهدة مسلسل سنجل ماذر فاذر

18 حجم الخط

مع اقتراب موعد انطلاق مسلسل سنجل ماذر فاذر، يتصاعد الفضول لدى الجمهور لمعرفة كل التفاصيل التي تتعلق بهذا العمل، وفي السطور القادمة نستعرض أبرز الأسباب التي تدفع الجمهور لمتابعة هذا العمل بمجرد عرض أولى حلقاته.

١- يتميز المسلسل بوجود نخبة من النجوم الذين أثبتوا أنفسهم في أعمال سابقة حققت نجاحًا كبيرًا، وعلى رأسهم ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، فتميزهم في الأداء والقدرة على تجسيد الأدوار المختلفة والمتنوعة في الأعمال السابقة في مشوارهم يجعل الجمهور ينتظر بفارغ الصبر رؤية العمل الجديد.

٢- يتناول مسلسل سنجل ماذر فاذر مواقف طريفة وكوميدية بين الشخصيات، والجمهور في شوق لهذه النوعية من الأعمال

٣- سنجل ماذر فاذر لا يقتصر على الترفيه فقط، بل يقدم قصصا تتناول قضايا تمس المجتمع بشكل مباشر، أبرزها صوت الأمهات بعد الطلاق وتحديات إعادة بناء حياتهن العاطفية من جديد، ما يثير النقاش والوعي حول هذه الموضوعات.

٤- يتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، مما يجعله مكثفا ومشوقا دون ملل أو تطويل، حيث تسير الأحداث بسرعة مناسبة تجذب المشاهدين وتبقيهم على تواصل مستمر مع تطورات القصة.

٥-يتمتع العمل بجودة إنتاجية عالية، من حيث الإخراج، التصوير، والموسيقى التصويرية التي تعزز من تجربة المشاهدة، مما يجعله منافسا قويا في موسم الأوف سيزون الحالي.

برومو مسلسل سنجل ماذر فاذر

طرحت منصة شاهد البرومو الأول لمسلسل سنجل ماذر فاذر، الذي يشارك في بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان شريف سلامة، وذلك قبل أيام من عرض العمل المنتظر عبر المنصة.

وكشف البرومو عن تفاصيل علاقة سلمى (ريهام عبد الغفور) وشريف (شريف سلامة) بداية من الحب الذي جمع بينهما في الماضي إلى مرحلة الزواج والمسئوليات التي يحملها معه، إلى طلب سلمى الطلاق من شريف، بالإضافة إلى تفاصيل كثيرة أخرى وقصص ستتضمنها الأحداث.

وكتب حساب المنصة على فيس بوك مع الفيديو هذا التعليق: “ عشان الكل مستني على نار..قولنا نجبلكم أول إعلان للمسلسل..وشكلنا داخلين على عظمة.. #سنجل_ماذر_فاذر 21 ديسمبر”.

وكشفت منصة شاهد عن موعد بدء عرض مسلسل "سنجل ماذر فاذر" عبر شاشتها، حيث من المقرر أن يتم طرح العمل يوم 21 ديسمبر الجاري.

تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر

وينتمي مسلسل “سنجل ماذر فاذر” إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

خط الأحداث الرئيسي، يبدأ بتقاطع طريق شريف سلامة (الذي يؤدي دور مؤلف) مع ريهام عبد الغفور (منظمة حفلات) خلال أحد الأعراس، لتنشأ بينهما علاقة تحمل الكثير من المواقف الرومانسية والمفارقات الكوميدية.

وتجسد هنادي مهنا خلال أحداث المسلسل شخصية شقيقة شريف سلامة، وتدخل في خلافات زوجية حادة مع زوجها الذي يجسده محمد الكيلاني، تصل إلى أروقة المحاكم في محاولة للانفصال عنه.

