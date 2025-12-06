5 أسباب تزيد حماس الجمهور لمتابعة مسلسل "ميدتيرم" قبل انطلاقه غدًا

18 حجم الخط

ينطلق، غدًا الأحد، مسلسل ميدتيرم Midterm وسط حالة من الاهتمام من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الحملة الترويجية المبتكرة التي قدمتها المنصات والقنوات العارضة للعمل خلال الأيام الماضية.

ويبدو أن العمل يراهن على تقديم تجربة جديدة ومختلفة، مما يجعله واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة مع بداية موسم الأوف سيزون الشتوي، وفيما يلي 5 أسباب تدفع الجمهور لمتابعته:

1- يضم المسلسل مجموعة من الوجوه الشابة التي حققت حضورًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة في أكثر من عمل فني، مثل ياسمينا العبد، زياد ظاظا، جالا هشام، يوسف رأفت، ودنيا وائل، وهو ما يمنح الجمهور فرصة لمشاهدة طاقات تمثيلية جديدة ومؤثرة على الشاشة.

2- يقترب العمل من حياة الجيل الجديد، حيث يغوص في عالم الـ GEN Z بكل ما يحتويه من علاقات معقدة، وطموحات، وضغوط نفسية ودراسية، وهوعالم مثير وغير مرئي للكثيرين، مما يجعل المشاهدين متحمسين لاستكشافه بعيون صانعي المسلسل وأبطاله.

3- يقدم ميدتيرم أكثر من قصة في إطار درامي مشوق، بما يمنح المشاهد فرصة للتعلق بعدة خطوط درامية تلامسه بشكل مختلف.

4- يشهد المسلسل ظهور وجوه جديدة تعد بمفاجآت، وهو عنصر يجذب محبي اكتشاف الموهوبين ودعمهم في بداياتهم.

5- يمتد العمل على مدار 30 حلقة، ما يسمح بالغوص في التفاصيل وتطور الشخصيات والعلاقات بشكل أعمق، وخلق حالة ارتباط بين الجمهور وأبطال الحكاية.

موعد بدء عرض مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد

ويعرض مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد هذا إلى جانب منصة Watch It وقناة ON TV، ولقد كشفت منصة شاهد عن موعد انطلاق عرض مسلسل ميدتيرم على شاشتها، وحددت غدًا الأحد 7 ديسمبر ليكون موعد بدء عرض أولى حلقات مسلسل ميدتيرم.

ويضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمين العبد كل من جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

