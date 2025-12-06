السبت 06 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل ميدتيرم الحلقة الأولى على منصة شاهد

أبطال مسلسل ميدتيرم،
أبطال مسلسل ميدتيرم، فيتو
تستعد منصة شاهد لطرح عمل درامي شبابي جديد وهو مسلسل ميدتيرم وذلك ضمن موسم درامي شتوي جديد مليء بالأعمال المميزة.

العمل يجمع بين الدراما والرومانسية والإثارة، ويضم مجموعة مميزة من النجوم الشباب الذين يخوضون من خلاله تجربة مختلفة تسلط الضوء على الصراعات الخفية، والأسرار التي تقلب حياة أبطال الحكاية رأسًا على عقب.

وينتظر الجمهور في مصر والوطن العربي عرض الحلقة الأولى من المسلسل خلال الأيام المقبلة وسط حالة كبيرة من الحماس والترقب، خاصة مع تناوله قصص الطلاب وما يواجهونه من تحديات نفسية وعاطفية وحياتية خلال المرحلة الجامعية التي تعد نقطة تحول في حياة كل شاب وشابة. 

موعد بدء عرض مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد

ولقد كشفت منصة شاهد عن موعد انطلاق عرض مسلسل ميدتيرم على شاشتها، وحددت غدًا الأحد 7 ديسمبر ليكون موعد بدء عرض أولى حلقات مسلسل ميدتيرم.

وكانت منصة شاهد قد طرحت منشورًا للترويج للعمل قبل انطلاقه، ومسلسل “ميدترم” ينتمي  إلى النوع  الشبابي، وتدور أحداثه حول مجموعة من الطلاب المصريين والعرب الذين يدرسون في إحدى الجامعات المصرية، لتتداخل قصصهم وتتشابك في إطار درامي يعكس تجاربهم الحياتية وعلاقاتهم داخل الحرم الجامعي.

أبطال مسلسل ميدتيرم

ويضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمين العبد كل من جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

ويضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمين العبد كل من جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

