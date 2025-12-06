موعد عرض مسلسل ميدتيرم الحلقة الأولى على منصة شاهد

18 حجم الخط

تستعد منصة شاهد لطرح عمل درامي شبابي جديد وهو مسلسل ميدتيرم وذلك ضمن موسم درامي شتوي جديد مليء بالأعمال المميزة.

العمل يجمع بين الدراما والرومانسية والإثارة، ويضم مجموعة مميزة من النجوم الشباب الذين يخوضون من خلاله تجربة مختلفة تسلط الضوء على الصراعات الخفية، والأسرار التي تقلب حياة أبطال الحكاية رأسًا على عقب.

وينتظر الجمهور في مصر والوطن العربي عرض الحلقة الأولى من المسلسل خلال الأيام المقبلة وسط حالة كبيرة من الحماس والترقب، خاصة مع تناوله قصص الطلاب وما يواجهونه من تحديات نفسية وعاطفية وحياتية خلال المرحلة الجامعية التي تعد نقطة تحول في حياة كل شاب وشابة.

موعد بدء عرض مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد

ولقد كشفت منصة شاهد عن موعد انطلاق عرض مسلسل ميدتيرم على شاشتها، وحددت غدًا الأحد 7 ديسمبر ليكون موعد بدء عرض أولى حلقات مسلسل ميدتيرم.

وكانت منصة شاهد قد طرحت منشورًا للترويج للعمل قبل انطلاقه، ومسلسل “ميدترم” ينتمي إلى النوع الشبابي، وتدور أحداثه حول مجموعة من الطلاب المصريين والعرب الذين يدرسون في إحدى الجامعات المصرية، لتتداخل قصصهم وتتشابك في إطار درامي يعكس تجاربهم الحياتية وعلاقاتهم داخل الحرم الجامعي.

أبطال مسلسل ميدتيرم

ويضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمين العبد كل من جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.