الخميس 04 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل "2 قهوة" على منصة يانجو بلاي

يعد مسلسل 2 قهوة من أبرز المسلسلات التي يتم عرضها حاليا، ويتابعها قطاع كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي نظرا لقصته الرومانسية وأحداثه المميزة.

ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بهذا العمل خاصة مواعيد عرضه.

مواعيد عرض مسلسل 2 قهوة على يانجو بلاي

وتعرض منصة يانجو بلاي حلقات مسلسل 2 قهوة من الجمعة إلى الثلاثاء قبل العرض على شاشة التليفزيون بواقع حلقة يوميا، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

وينتمي مسلسل 2 قهوة إلى عالم المسلسلات الطويلة، حيث إنه مكون من 30 حلقة ويعرض العمل عبر منصة Watch It كما أنه على قناة DMC.

أبطال مسلسل 2 قهوة

مسلسل 2 قهوة من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة مرام علي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.

تدور أحداث المسلسل حول يحيى الوكيل، وهو شاب وسيم في آخر الثلاثينات من العمر من جذور صعيدية، عاش بالقاهرة أثناء فترة تعليمه العالي واستقر بها وصار كاتبًا وإعلاميًا شهيرًا وله برنامج توك شو شهير ويقع في حب فتاة ارستقراطية تدعى نيللي تمتلك كافيه راقي في منطقة الزمالك والتي بادلته نفس المشاعر واندمج كلاهما سريعًا بعد أن اكتشفا نقاط تشابه كثيرة تصل لحد التطابق فيما بينهما، ومع مرور الوقت وانغماسه بشكل أكبر في حياتها يكتشف العديد من التضاد في الأفكار، ويزيد الأمر صعوبة بعد أن تعود طليقة يحيى وهي راغبة في العودة إلى زوجها وابنتها وتتصاعد الأحداث.

