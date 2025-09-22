مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم وقع صباح اليوم الإثنين، بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، أمام بنزينة التعاون بمنطقة المنايف باتجاه الإسماعيلية.

مصرع وإصابة شخصين في تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة رابع نقل ( ط ل ف 1497) مع سيارة نقل جرار (ص د س 1767) ومقطورة (ط ع ه 4589)، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتحرير المحضر اللازم.

كما دفعت هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارتي إسعاف لنقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصاب وصل إلى المستشفى ويدعى يوسف السيد أحمد علي، يبلغ من العمر 21 عاما من القنطرة غرب، مصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيسر واشتباه نزيف داخلى بالبطن ومابعد الارتجاج وجرح متهتك بالذقن.

