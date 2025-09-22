الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم وقع صباح اليوم الإثنين، بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، أمام بنزينة التعاون بمنطقة المنايف باتجاه الإسماعيلية.   

أوقاف الإسماعيلية تطلق حملة "صحح مفاهيمك" لتعزيز الوعي الديني والمجتمعي (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التل الكبير (صور)

مصرع وإصابة شخصين في تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي 

 تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة رابع نقل ( ط ل ف 1497) مع سيارة نقل جرار (ص د س 1767) ومقطورة (ط ع ه 4589)، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.   

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتحرير المحضر اللازم.   

 

كما دفعت هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارتي إسعاف لنقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى.   

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصاب وصل إلى المستشفى ويدعى يوسف السيد أحمد علي، يبلغ من العمر 21 عاما من القنطرة غرب، مصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيسر واشتباه نزيف داخلى بالبطن ومابعد الارتجاج وجرح متهتك بالذقن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية طريق الاسماعيلية الصحراوي المنايف

مواد متعلقة

أوقاف الإسماعيلية تطلق حملة "صحح مفاهيمك" لتعزيز الوعي الديني والمجتمعي (صور)

وزير الشباب يفتتح نادى الكشافة البحرية بالإسماعيلية (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التل الكبير (صور)

مدارس الإسماعيلية تستقبل طلابها بالبالونات والعرائس (صور)

الأكثر قراءة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

سعر الذهب يرتفع لمستوى جديد غير مسبوق ويصنع رقمه القياسي الـ 40 خلال 2025

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads