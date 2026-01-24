شعر به سكان إسطنبول وإزمير وولايات أخرى، زلزال قوي يضرب شمال غربي تركيا

18 حجم الخط

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية تسجيل زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر مركزه منطقة سينديرجي بولاية باليكيسير، اليوم السبت.



وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بأن الزلزال ضرب على عمق 11.04 كيلومتر.

وأكدت الهيئة إدارة التركية أن الهزة شعر بها سكان اسطنبول وإزمير وولايات أخرى.

وتشهد منطقة سينديرجي سلسلة من الزلازل منذ أغسطس، حيث تم تسجيل أكثر من 12000 زلزال في أقل من ثلاثة أشهر، بما في ذلك زلزالان بقوة 6.1 درجة، و45 زلزالا بقوة تزيد عن 4.0 درجة.

وصرح والي ولاية باليكيسير (مركز الهزة) إسماعيل أوستا أوغلو، بأنه لا يوجد أي وضع سلبي حتى الآن نتيجة الهزة الأرضية.

وأوضح إسماعيل أوستا أوغلو أن المسح الميداني مستمر من قبل إدارة مكافحة الكوارث "آفاد" والمؤسسات التركية ذات الصلة.

من جهته، ذكر وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا في تدوينة على منصة "إكس"، أن الزلزال في باليكسير شعر به سكان الولايات المحيطة أيضًا.

وأضاف الوزير في تدوينته: "أقدم أطيب تمنياتي لمواطنينا المتضررين من الزلزال.. حفظ الله بلادنا وأمتنا من الكوارث".

