ندوة دينية حول تعزيز قيم التسامح بكلية التجارة في الإسماعيلية

نظمت كلية التجارة بجامعة قناة السويس بالتعاون مع منطقة وعظ الإسماعيلية، ندوة دينية متميزة تناولت قيم التسامح واحترام الكبير، وذلك في إطار استكمال المبادرة الرئاسية والأزهرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ورؤية "مجتمعاتنا أمانة".

رعاة الندوة والمشرفين عليها

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد عزمي زكي عبد العزيز عميد كلية التجارة، وبإشراف تنفيذي الدكتورة ريمان أحمد عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يس مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالجامعة، وتنسيق الدكتورة مروة فوزي مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.

جانب من فاعليات الندوة، فيتو

المحاضرون في الندوة

حاضر في الندوة فضيلة الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ جمال عباس مدير الدعوة بمنطقة الأزهر بالإسماعيلية، حيث قدما طرحًا قيمًا يجمع بين الجانب الروحاني والبعد الاجتماعي، مسلطين الضوء على مجموعة من المبادئ التي تُعد أساسًا لبناء مجتمع متماسك يسوده الوعي والسلوك الإيجابي.



و تناول المحاضران أهمية احترام الكبير باعتباره قيمة إنسانية وإسلامية رفيعة، مشددين على ضرورة غرس هذا السلوك في نفوس الشباب تقديرًا لمكانة كبار السن ودورهم في المجتمع.



كما أكدا قدسية المكان وأثر احترامه في بناء الوعي السليم، إلى جانب التركيز على قيمة المسامحة باعتبارها خلقًا نبويًا أصيلًا يُجسّد روح الإسلام القائم على الرحمة والتسامح.

وأشارا خلال الندوة إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة المسامحة حتى في أوقات العبادة والجهاد الروحي مثل الصيام، مما يعكس أن التسامح قيمة راسخة ينبغي أن تُلازم المسلم في كل حال، وأن تُترجم إلى سلوك يومي يعزز التماسك المجتمعي.

و شهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من طلاب الكلية، حيث أسهمت في نشر الوعي بأهمية التحلي بهذه القيم السامية داخل المجتمع الجامعي، ودعم المناخ الإيجابي الذي يرسخ ثقافة الاحترام والتقارب والتسامح بين أفراد المجتمع.

