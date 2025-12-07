عمارة يتابع استعدادات امتحانات نصف العام بدمياط ويؤكد الأسئلة تقييمية وليست تعجيزية

18 حجم الخط

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم اجتماعًا موسعًا بقاعة مدرسة الثانوية العسكرية بالمحافظة، لوضع اللمسات النهائية والاستعدادات الكاملة لامتحانات نصف العام الدراسي.

مشاركة واسعة من القيادات التعليمية

شهد الاجتماع حضور مديري الإدارات التعليمية، وموجهي عموم وأوائل المواد الدراسية، إلى جانب مسئولي الشؤون القانونية بالمديرية والإدارات التعليمية. كما شاركت الدكتورة رحاب البراشي، مدير عام التعليم العام، وإيهاب المالكي، مدير إدارة شؤون الطلاب، وأحلام زقزوق، مدير الإدارة القانونية.

عماره يرأس اجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام بدمياط

تأكيد على أسئلة تقييمية ونزاهة الامتحانات

أكد وكيل الوزارة على الدور المحوري لمديري الإدارات التعليمية، مشددًا على أن مدير الإدارة هو الرئيس العام للامتحانات في إدارته، ووجّه بضرورة أن تكون أسئلة الامتحانات تقييمية وليست تعجيزية، مع الالتزام التام بكافة القرارات والتعليمات المنظمة، بما في ذلك قانون رقم 205 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. وشدد أيضًا على منع استخدام الهاتف المحمول وجروبات الواتس آب خلال فترة الامتحانات.

إشادة بزيارة وزير التربية والتعليم

وأشار عمارة بفخر إلى زيارة السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، المفاجئة الأسبوع الماضي لمدارس الزرقا وفارسكور، معتبرًا إشادته بالمدارس فخرًا ومسؤولية يجب الحفاظ عليها وترسيخها، موجّهًا الشكر والتقدير لجميع المعلمين على جهودهم، وداعيًا الجميع إلى التحلي بقدر المسؤولية في إدارة أعمال الامتحانات بنزاهة ودقة.

إجراءات خاصة بالطلاب ذوي الحالات المرضية وطلاب الدمج

وأوضح الأستاذ إيهاب المالكي أن الطلاب أصحاب الحالات المرضية يُجرى تشكيل اللجان الطبية لهم عبر المديرية، مع السماح لجميع الطلاب بدخول الامتحان واستكمال الإجراءات لاحقًا. وفيما يخص طلاب الدمج، شدد على ضرورة تجهيز الامتحانات بما يتناسب مع نوعية الإعاقة، ومطابقة الورقة الامتحانية مع احتياجات كل طالب.

الشكاوى القانونية أثناء الامتحانات

أكدت الأستاذة أحلام زقزوق أن الشكاوى المقدمة أثناء الامتحانات تحظى بكل الأولوية في التحقيقات واتخاذ القرارات، مشددة على التعامل معها بنزاهة ودقة لحماية حقوق الطلاب.

توحيد الرؤى وضمان تطبيق القرارات

اختتم وكيل الوزارة الاجتماع بفتح باب النقاش والاستفسارات للحضور، بهدف توحيد الرؤى والتوجيهات وضمان تطبيق القرارات بشكل موحد ومنضبط خلال فترة الامتحانات القادمة.

