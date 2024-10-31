المكتبة المتنقلة تصل المعهد الأزهري للفتيات بفايد
مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تستضيف ندوة حول تأثير الشائعات (صور)
شهدت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية فعاليات مميزة ضمن مبادرة "علاقات الظل"، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، متضمنة ندوة بعنوان "تأثير الشائعات على الأسرة والمجتمع والأمن القومي المصري".
بدء الندوة بعرض مسرحي
بدأت الندوة بعرض مسرحي بعنوان "انفجار البالون"، تأليف الكاتب أحمد نجم وإخراج دكتور مصطفى مطر، تبعها مناقشة شيقة مع الدكتور محمد الظواهري، استشاري الأمن السيبراني، والدكتورة نشوى جاد المأذون الشرعي وخبيرة العلاقات الأسرية.
انطلاق فعاليات وأنشطة المكتبة المتنقلة بالمعاهد الأزهرية
وفي سياق متصل، انطلقت اليوم المكتبة المتنقلة في المعهد الديني الأزهري للفتيات بفايد بالتعاون مع قافلة "بداية" وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية والهلال الأحمر.
مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري
جاءت الفعالية ضمن مبادرة "بداية جديدة لتنمية الإنسان"، التي تهدف إلى تنمية الإنسان وترسيخ الهُوية المصرية، من خلال برامج وأنشطة متنوعة لجميع الفئات العمرية.
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