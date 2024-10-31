الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المكتبة المتنقلة تصل المعهد الأزهري للفتيات بفايد

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تستضيف ندوة حول تأثير الشائعات (صور)

جانب من الفعاليات،
جانب من الفعاليات، فيتو

 شهدت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية فعاليات مميزة ضمن مبادرة "علاقات الظل"، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، متضمنة ندوة بعنوان "تأثير الشائعات على الأسرة والمجتمع والأمن القومي المصري". 

تضامن الإسماعيلية توزع 600 صندوق مواد غذائية على الأسر المعيلة

محافظ الإسماعيلية يكرم الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية (صور)

 

بدء الندوة بعرض مسرحي

 بدأت الندوة بعرض مسرحي بعنوان "انفجار البالون"، تأليف الكاتب أحمد نجم وإخراج دكتور مصطفى مطر، تبعها مناقشة شيقة مع الدكتور محمد الظواهري، استشاري الأمن السيبراني، والدكتورة نشوى جاد المأذون الشرعي وخبيرة العلاقات الأسرية. 

جانب من الفاعليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفاعليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو

انطلاق فعاليات وأنشطة المكتبة المتنقلة بالمعاهد الأزهرية 

 وفي سياق متصل، انطلقت اليوم المكتبة المتنقلة في المعهد الديني الأزهري للفتيات بفايد بالتعاون مع قافلة "بداية" وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية والهلال الأحمر. 

جانب من الفاعليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفاعليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري 

 جاءت الفعالية ضمن مبادرة "بداية جديدة لتنمية الإنسان"، التي تهدف إلى تنمية الإنسان وترسيخ الهُوية المصرية، من خلال برامج وأنشطة متنوعة لجميع الفئات العمرية.

جانب من الفاعليات،فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بدايه مبادرة بداية بناء الانسان الاسماعيلية مكتبة مصر العامة بالاسماعيلية فايد

مواد متعلقة

تضامن الإسماعيلية توزع 600 صندوق مواد غذائية على الأسر المعيلة

محافظ الإسماعيلية يكرم الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية (صور)

غلق 8 ورش حرفية بحي ثان فى الإسماعيلية (صور)

رئيس جامعة القناة يشارك في ندوة أسرار الفراعنة لـ زاهي حواس بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

"فيتو" تكشف تفاصيل "التقرير الضائع" في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

صعود مؤشر الذهب عالميًّا والأونصة تواصل حصد المكاسب

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

المزيد

انفوجراف

ثروتها تقارب الـ100 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة بالعالم في 2024؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

هل يجوز الاقتراض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads