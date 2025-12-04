الخميس 04 ديسمبر 2025
بدء محاكمة والد قاتل طفل الإسماعيلية أمام الجنايات

مجمع محاكم الإسماعيلية،
مجمع محاكم الإسماعيلية، فيتو
بدأت اليوم الخميس، محكمة جنايات الإسماعيلية أولى جلسات محاكمة والد قاتل صغير الإسماعيلية، حيث مثل المتهم أمام المحكمة بعد أن وجهت إليه النيابة تهم التستر على جريمة نجله، الذي قام باختطاف وقتل زميله وتحويله إلى أشلاء باستخدام منشار كهربائي داخل منزله بمنطقة المحطة الجديدة.

والد ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير: "أطالب بالقصاص من المتهم ووالده"

وخلال الجلسة، عبر أحمد محمد مصطفى، والد الطفل الضحية، الذي لقي حتفه في جريمة مروعة على يد زميله في المدرسة، عن استيائه من الجريمة المروعة التي أودت بحياة ابنه، مطالبًا بالقصاص من المتهم ووالده، الذي يُتهم بالتستر على جريمة نجله.

 جاء ذلك عقب مشاهدته للمتهم في المحكمة وهو يعترف بالحادثة.

وقال والد الضحية: إن المتهم ظهر خلال الجلسة بثبات انفعالي غير مسبوق، مشيرًا إلى أن شجاعة المتهم وجراءته كانت لافتة أثناء اعترافه بالتفاصيل المروعة للحادثة، والتي ارتكبها بكامل إرادته.

أم الضحية: "لم يكن هناك أي علاقة بين ابني والقاتل"

من جانبها، أكدت مرة قاسم، والدة الطفل الضحية، أن نجلها لم يكن على علاقة بالمتهم، بل كان الأخير قد سرق هاتفه المحمول. 

وأضافت أن ابنها أخبرها في آخر حديث بينهما أن زميله قام بسرقة هاتفه المحمول وقام ببيعه للحصول على أموال.

وقالت وهي في حالة من الحزن الشديد إنها فقدت "محمد"، ابنها الوحيد، مضيفةً أنه رغم أنها كانت قريبة منه وصديقته، لم تتمكن من حمايته.

أم الضحية: التعديل القانوني لحماية الأطفال أمر ضروري

وفي سياق متصل، ناشدت والدة الضحية جميع أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بأبنائهم ومراقبة تحركاتهم بشكل دقيق، مؤكدةً أن الحفاظ على سلامة الأطفال أصبح أولوية في ظل تزايد مثل هذه الجرائم. كما دعت إلى ضرورة تدخل المشرعين والدولة لتعديل قانون جرائم الأطفال بما يضمن حماية الأطفال من مثل هذه المآسي.

