موعد مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس العرب 2025، يلتقي منتخب عمان، نظيره جزر القمر، مساء اليوم الإثنين في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

ويقع منتخب عمان في المجموعة الثانية من كأس العرب، رفقة منتخبات جزر القمر والسعودية والمغرب.

موعد مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب



ومن المقرر أن يواجه منتخب عمان ضد جزر القمر، في الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت قطر والسعودية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

القنوات الناقلة لمباراة عمان أمام جزر القمر في كأس العرب



سوف تذاع مباراة عمان وجزر القمر، على قنوات beIN Sports HD ودبي الرياضية والشارقة الرياضية وعمان الرياضية والكويت الرياضية وقناة الكأس ومنصة شاشا الرقمية.



وكان منتخب عمان تعادل في المباراة الماضية سلبيًا مع المغرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العرب، بينما خسر جزر القمر الجولة الماضية بثلاثية امام السعودية.



موقف عمان وجزر القمر في كأس العرب

ويحتل منتخب عمان المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة وحيدة، بينما يتذيل جزر القمر المجموعة بدون نقاط.

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حيث انطلقت في الأول من ديسمبر وتنتهي في 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخبًا.



ومن المقرر أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من الـ4 مجموعات، المتنافسة في بطولة كأس العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.