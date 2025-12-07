نور الشربيني تحصد لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش

18 حجم الخط

الإسكواش، توجت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، بعد مسيرة طويلة من الانتصارات.

وحصدت نور الشربيني لقب بطولة هونج كونج المفتوحة، بعد الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر في المباراة النهائية بنتيجة (3-0).

كما توج مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على زميله يوسف إبراهيم في المباراة النهائية بنتيجة (3-0).

أمينة عرفي معجزة مصرية في الإسكواش

بخطى ثابتة، تسير أمينة عرفي لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، نحو حجز تحقيق مجد تاريخي، من خلال المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد سلسلة من النتائج الرائعة في البطولات التي شاركت بها مؤخرا.

ومؤخرا حصدت أمينة عرفي صاحبة الـ 18 عاما، لقب بطولة الصين المفتوحة، بعد الفوز على بطلة اليابان في المباراة النهائية بنتيجة (3-1).

وحصدت أمينة عرفي عدد من الألقاب خلال الموسم الحالي 2025 /2026، أبرزها:

بطولة لندن المفتوحة (الفئة الذهبية)

بطولة كندا المفتوحة (الفئة الفضية)

بطولة الصين المفتوحة (الفئة الذهبية)

كما نجحت أمينة عرفي في الوصول إلى 100 فوز كأصغر لاعبة تصل إلى هذا الرقم في سجلات رابطة اللاعبات المحترفات.

وسجلت أمينة عرفي اسمها في تاريخ رياضة الإسكواش، بعد أن أصبحت أول لاعبة في العالم تستطيع الفوز بلقب بطولة العالم للناشئين في ثلاث نسخ على التوالي.

