الإسكوش، أمينة عرفي تهزم نور الشربيني وتتأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، تأهلت أمينة عرفي لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري. 

ووصلت أمينة عرفي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1)، في الدور قبل النهائي. 

ومن المقرر أن تخوض أمينة عرفي مباراة قوية في النهائي أمام زميلتها هانيا الحمامي. 

وكان الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة قد شهد تواجد 4 لاعبات مصريات وهم، نور الشربيني وأمينة عرفي وهانيا الحمامي وثنا إبراهيم. 

وتأهلت 3 لاعبات إلى الدور قبل النهائي وهن، نور الشربيني وهانيا الحمامي وأمينة عرفي. 

