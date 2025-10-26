الإشكواش، هانيا الحمامي تهزم أمينة عرفي وتفوز بكأس بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، توجت هانيا الحمامي لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، بعد الفوز على زميلتها أمينة عرفي في المباراة النهائية بنتيجة (3-0).

وكانت هانيا الحمامي قد وصلت إلى المباراة النهائية بعد الفوز على أوليفيا ويفر بنتيجة (3-0) في الدور قبل النهائي.

ووصلت أمينة عرفي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1)، في الدور قبل النهائي.

وكان الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة قد شهد تواجد 4 لاعبات مصريات وهن: نور الشربيني وأمينة عرفي وهانيا الحمامي وثنا إبراهيم.

وتأهلت 3 لاعبات إلى الدور قبل النهائي وهن: نور الشربيني وهانيا الحمامي وأمينة عرفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.