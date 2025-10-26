الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإسكواش، مصطفى عسل يتوج بكأس بطولة أمريكا المفتوحة

مصطفى عسل، فيتو
مصطفى عسل، فيتو

الإسكواش، تُوِّج مصطفى عسل، لاعب المنتخب الوطني للإسكواش والمصنف الأول عالميا، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على النيوزيلندي بول كول بنتيجة (3-0)، في المباراة النهائية.

ووصل مصطفى عسل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميله يوسف إبراهيم في الدور قبل النهائي بنتيجة (3-0).

وتأهل النيوزيلندي بول كول إلى المباراة النهائية على حساب المصري كريم عبد الجواد بنتيجة (3-0) أيضا.

وفي السيدات حققت هانيا الحمامي لقب بطولة أمريكا المفتوحة، بعد الفوز على أمينة عرفي في المباراة النهائية بنتيجة (3-1). 

وكان الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة قد شهد تواجد 4 لاعبات مصريات وهن: نور الشربيني وأمينة عرفي وهانيا الحمامي وثنا إبراهيم. 

وتأهلت 3 لاعبات إلى الدور قبل النهائي وهن: نور الشربيني وهانيا الحمامي وأمينة عرفي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكواش مصطفي عسل بول كول كريم عبد الجواد بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

مواد متعلقة

الإسكواش، مصطفى عسل يواجه بول كول في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، أمينة عرفي تهزم نور الشربيني وتتأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، 4 لاعبات مصريات في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، 4 لاعبين مصريين في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

20 معلومة ترصد دور السيسي في التصدي لتصفية القضية الفلسطينية وإفشال مخطط التهجير

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض والقناة الناقلة

رئيس شعبة الذهب: انخفاض عيار 21 بنسبة 3.5% خلال أسبوع

بدء التوقيت الشتوي، تأخير الوقت في أوروبا ولبنان ساعة واحدة

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الكتاب والسنة، أدعية الصباح التي يمكن ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية