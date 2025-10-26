الإسكواش، مصطفى عسل يتوج بكأس بطولة أمريكا المفتوحة
الإسكواش، تُوِّج مصطفى عسل، لاعب المنتخب الوطني للإسكواش والمصنف الأول عالميا، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على النيوزيلندي بول كول بنتيجة (3-0)، في المباراة النهائية.
ووصل مصطفى عسل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميله يوسف إبراهيم في الدور قبل النهائي بنتيجة (3-0).
وتأهل النيوزيلندي بول كول إلى المباراة النهائية على حساب المصري كريم عبد الجواد بنتيجة (3-0) أيضا.
وفي السيدات حققت هانيا الحمامي لقب بطولة أمريكا المفتوحة، بعد الفوز على أمينة عرفي في المباراة النهائية بنتيجة (3-1).
وكان الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة قد شهد تواجد 4 لاعبات مصريات وهن: نور الشربيني وأمينة عرفي وهانيا الحمامي وثنا إبراهيم.
وتأهلت 3 لاعبات إلى الدور قبل النهائي وهن: نور الشربيني وهانيا الحمامي وأمينة عرفي.
