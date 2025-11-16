الأحد 16 نوفمبر 2025
أمينة عرفي تحصد لقب بطولة الصين المفتوحة للإسكواش

أمينة عرفي، فيتو
توجت أمينة عرفي لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة الصين المفتوحة، بعد الفوز على اليابانية ساتومي واتانابي في المباراة النهائية بنتيجة (3-1).

وتأهلت أمينة عرفي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على أوليفيا ويفر في الدور قبل النهائي.

وتشهد منافسات النهائي المباريات التالية:

نهائي الرجال

يوسف إبراهيم × محمد أبو الغار

نهائي السيدات

أمينة عرفي × ساتومي واتانابي - انتهت بفوز أمينة عرفي

امينة عرفى بطولة الصين المفتوحة أوليفيا ويفر محمد ابو الغار يوسف إبراهيم ساتومي واتانابي

