أمينة عرفي بطلة الإسكواش، معجزة مصرية تبهر العالم

بخطى ثابتة، تسير أمينة عرفي لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، نحو حجز تحقيق مجد تاريخي، من خلال المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد سلسلة من النتائج الرائعة في البطولات التي شاركت بها مؤخرا.

ومؤخرا حصدت أمينة عرفي صاحبة الـ 18 عاما، لقب بطولة الصين المفتوحة، بعد الفوز على بطلة اليابان في المباراة النهائية بنتيجة (3-1).

وحصدت أمينة عرفي عدد من الألقاب خلال الموسم الحالي 2025/2026، أبرزها:

بطولة لندن المفتوحة (الفئة الذهبية)

بطولة كندا المفتوحة (الفئة الفضية)

بطولة الصين المفتوحة (الفئة الذهبية)

كما نجحت أمينة عرفي في الوصول إلى 100 فوز كأصغر لاعبة تصل إلى هذا الرقم في سجلات رابطة اللاعبات المحترفات.

وسجلت أمينة عرفي اسمها في تاريخ رياضة الإسكواش، بعد أن أصبحت أول لاعبة في العالم تستطيع الفوز بلقب بطولة العالم للناشئين في ثلاثة نسخ على التوالي.

الجريدة الرسمية