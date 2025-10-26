الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

الإسكواش المصري يواصل السيطرة.. عسل وهانيا يتألقان في بلاد العم سام.. وأمينة عرفي تزحف نحو الأولمبياد في صمت

مصطفى عسل وهانيا
مصطفى عسل وهانيا الحمامي، فيتو

الإسكواش، كتب الإسكواش المصري فصلًا جديدًا في مسلسل السيطرة على العرش العالمي للعبة، التي أصبحت لها أهمية وشعبية كبيرين على مستوى دول العالم، بعد أن أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية إدراجها ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وفرض الإسكواش المصري سيطرته على ألقاب بطولة أمريكا المفتوحة، التي اختُتمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات أصحاب التصنيف المتقدم.

على مستوى الرجال حصد مصطفى عسل المصنف الأول عالميا كأس البطولة، بعد الفوز على النيوزيلندي بول كول في المباراة النهائية بنتيجة (3-0)، ليؤكد على تفوق الإسكواش المصري، ووجوده على الخريطة بقوة قبل أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وفي السيدات، توجت هانيا الحمامي لاعبة المنتخب الوطني كأس البطولة والميدالية الذهبية، بعد الفوز على زميلتها أمينة عرفي بنتيجة (3-0)، في نهائي مصري خالص أشاد به جميع المتابعين.

وشهدت بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش عددا من المفاجآت التي قد يكون لها تأثير مباشر وقوي على استعدادات المنتخب المصري للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأبرزها فوز أمينة عرفي صاحبة الـ18 عاما على الأسطورة وبطلة العالم نور الشربيني بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعت بينهما بالدور قبل النهائي.

ويأتي فوز أمينة عرفي ليؤكد أن اللاعبة الصاعدة قد يكون لها نصيب من الكوتة المصرية المشاركة في منافسات الإسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس، أو على الأقل ستكون منافسة قوية على خطف تذكرة التأهل لبلاد العم سام.

وفي المقابل، صار مصطفى عسل أبرز اللاعبين المرشحين لحصد الميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، خاصة بعد اعتزال علي فرج بطل العالم منذ فترة قصيرة، وغيابه رسميا عن فرص الظهور والمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس.

ومن المقرر أن تشهد منافسات الإسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس مشاركة عدد 2 لاعب في منافسات الرجال والسيدات بإجمالي 4 لاعبين كحد أقصى لكل دولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكواش الاسكواش المصري مصطفي عسل هانيا الحمامي امينة عرفى

مواد متعلقة

الإسكواش، مصطفى عسل يتوج بكأس بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، مصطفى عسل يواجه بول كول في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، أمينة عرفي تهزم نور الشربيني وتتأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، 4 لاعبات مصريات في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الأكثر قراءة

بالأسماء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن مشاركة “دونجا” مع الزمالك في كأس السوبر

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

هل يمكن رهن شهادات الاستثمار في بنك لم يصدرها؟

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية