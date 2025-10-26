الإسكواش المصري يواصل السيطرة.. عسل وهانيا يتألقان في بلاد العم سام.. وأمينة عرفي تزحف نحو الأولمبياد في صمت

الإسكواش، كتب الإسكواش المصري فصلًا جديدًا في مسلسل السيطرة على العرش العالمي للعبة، التي أصبحت لها أهمية وشعبية كبيرين على مستوى دول العالم، بعد أن أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية إدراجها ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وفرض الإسكواش المصري سيطرته على ألقاب بطولة أمريكا المفتوحة، التي اختُتمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات أصحاب التصنيف المتقدم.

على مستوى الرجال حصد مصطفى عسل المصنف الأول عالميا كأس البطولة، بعد الفوز على النيوزيلندي بول كول في المباراة النهائية بنتيجة (3-0)، ليؤكد على تفوق الإسكواش المصري، ووجوده على الخريطة بقوة قبل أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وفي السيدات، توجت هانيا الحمامي لاعبة المنتخب الوطني كأس البطولة والميدالية الذهبية، بعد الفوز على زميلتها أمينة عرفي بنتيجة (3-0)، في نهائي مصري خالص أشاد به جميع المتابعين.

وشهدت بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش عددا من المفاجآت التي قد يكون لها تأثير مباشر وقوي على استعدادات المنتخب المصري للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأبرزها فوز أمينة عرفي صاحبة الـ18 عاما على الأسطورة وبطلة العالم نور الشربيني بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعت بينهما بالدور قبل النهائي.

ويأتي فوز أمينة عرفي ليؤكد أن اللاعبة الصاعدة قد يكون لها نصيب من الكوتة المصرية المشاركة في منافسات الإسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس، أو على الأقل ستكون منافسة قوية على خطف تذكرة التأهل لبلاد العم سام.

وفي المقابل، صار مصطفى عسل أبرز اللاعبين المرشحين لحصد الميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، خاصة بعد اعتزال علي فرج بطل العالم منذ فترة قصيرة، وغيابه رسميا عن فرص الظهور والمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس.

ومن المقرر أن تشهد منافسات الإسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس مشاركة عدد 2 لاعب في منافسات الرجال والسيدات بإجمالي 4 لاعبين كحد أقصى لكل دولة.

