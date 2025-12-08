خبير تحكيمي يتحدث عن الحالات الجدلية في مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، كشف الخبير التحكيمي ألفونسو بيريز بورول، عن رأيه في الحالات المثيرة للجدل، خلال مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو.

طرد فران جارسيا

وعن طرد فران جارسيا لاعب الريال في الدقيقة 64، قال بورول في تصريحات لصحيفة ماركا "أرى أن البطاقة الصفراء الثانية التي تلقاها صحيحة، وكذلك الأولى. رد فعل مدربه يوضح ذلك".

وحول طرد كاريراس للاعتراض في الدقيقة 92، أوضح: "أما ما حدث مع كاريراس، فكان يجب على الحكم، التعامل معه بطريقة مختلفة، وهذه من النقاط التي تُسجل عليه".

وتابع بورول "ريال مدريد كان يريد استئناف اللعب بسرعة، ولم يكن هناك ما يستدعي اتخاذ قرار يترك فريقًا بـ 9 لاعبين. كان على الحكم أن يتحمل احتجاجات اللاعبين وضغط المباراة".

وأتم "مع ذلك، لا أعتقد أن قراراته كان لها التأثير الأكبر على نتيجة اللقاء".

ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

وتلقى ريال مدريد، خسارة قاسية، بهدفين دون رد أمام سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل هدفي سيلتا فيجو في المباراة، ويليوت سويدبيرج في الدقيقتين 53 و(90+3).

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة في الوصافة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.