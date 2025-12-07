جامعة قناة السويس تختتم الدورة الأساسية الأولى للكرة الخماسية

18 حجم الخط

اختتمت جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، فعاليات الدورة الأساسية الأولى للكرة الخماسية "البنتابول"، والتي نُظّمت في إطار التعاون المثمر بين الجامعة والاتحاد المصري للكرة الخماسية البنتابول.

تعزيز الأنشطة الرياضية وتنمية قدرات الطلاب

وجاءت هذه الدورة ضمن جهود الجامعة لتعزيز الأنشطة الرياضية وتنمية قدرات طلابها، حيث استهدفت طلاب جامعة قناة السويس. وعُقدت على مدار يومين بمسرح رعاية الشباب وملاعب الجامعة، وسط مشاركة فعالة وحضور مميز من الطلاب.

وأُقيمت فعاليات الدورة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بما يعكس اهتمام الجامعة المستمر بتطوير الأنشطة الطلابية والرياضية.

وتولى الإشراف التنفيذي على الدورة الدكتور أحمد كمال المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، وعبد الله عامر المدير العام للإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي، حيث حرصوا جميعًا على متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي وتحقيق أهدافه.

إقبال على حضور الدورة

وشهدت الدورة حضورًا قياديًا متميزًا من جانب الاتحاد المصري للكرة الخماسية البنتابول، ممثلًا في الدكتور أحمد ربيع رضوان رئيس الاتحاد، وأحمد الشبراوي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد سليمان المدير التنفيذي لمنطقة الإسماعيلية للكرة الخماسية البنتابول، وذلك دعمًا لتفعيل التعاون المشترك ومتابعة مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار يومي الدورة.

وتضمن البرنامج التدريبي للدورة محتوى نظريًا وعمليًا مكثفًا قدمه نخبة من المحاضرين المتخصصين، وهم كتور محمد سادات، والدكتور محمد هلال، والكابتن حسن الإسناوي، والكابتن محمد سالم، والكابتن أحمد سمير، والكابتن حسين جلال.

وركزت المحاضرات على التعريف برياضة البنتابول وتاريخ نشأتها، والأسس والمبادئ العلمية للتدريب الرياضي الخاص بلاعبي البنتابول، إلى جانب شرح قانون التحكيم والمواقف التحكيمية وإصابات الملاعب.

كما شمل الجانب التطبيقي التعرف على المهارات الأساسية لهذه الرياضة وتنفيذ مواقف عملية وتحكيمية ميدانية داخل ملاعب الجامعة، مما أتاح للطلاب فرصة اكتساب خبرات تطبيقية مباشرة.

وفي ختام فعاليات الدورة، تم تسليم شهادات الاجتياز لجميع الطلاب المشاركين تقديرًا لالتزامهم وتفاعلهم، وتأكيدًا على نجاح الدورة في تحقيق أهدافها التدريبية.

وأكدت جامعة قناة السويس أن تنظيم هذه الدورة يأتي امتدادًا للتعاون المثمر والمستمر مع الاتحاد المصري للكرة الخماسية البنتابول، وانطلاقًا من إيمان الجامعة العميق بدورها الحيوي في تنمية مهارات طلابها وإعدادهم بصورة متكاملة تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات.

